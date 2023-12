Continuano a susseguirsi senza sosta in Rete le anticipazioni dedicate agli smartphone della serie Samsung Galaxy S24, la cui presentazione ufficiale è in programma per il prossimo mese.

In particolare, nelle scorse ore sono emersi degli interessanti dettagli per quanto riguarda le colorazioni su cui il colosso coreano avrebbe deciso di puntare per la sua nuova generazione di smartphone top di gamma.

I possibili colori della serie Samsung Galaxy S24

In queste settimane sono già emerse alcune delle presunte opzioni di colore di Samsung Galaxy S24 Ultra, come Titanium Black, Titanium Grey, Titanium Yellow e Titanium Violet.

Per quanto riguarda il modello base e la versione Plus, tra le colorazioni disponibili vi dovrebbero essere quelle Onyx Black, Marble Grey, Amber Yellow e Cobalt Violet.

Pare, tuttavia, che il colosso coreano abbia in programma il lancio anche di tre nuove colorazioni e, stando a quanto è stato rivelato dal popolare leaker Roland Quandt su X, potrebbero essere chiamate Orange, Purple e White.

Almeno ciò è quanto sembrerebbe emergere da queste immagini, relative al carrellino della SIM e provenienti da un rivenditore di parti di ricambio.

Ricordiamo che la scorsa settimana sono emerse quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche dei tre nuovi smartphone di Samsung:

Samsung Galaxy S24

processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

display Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+ e risoluzione massima di 2.600 nit

8 GB di RAM

128 GB o 256 GB di memoria integrata

fotocamera principale da 50 megapixel con registrazione video fino a 8K, Space Zoom 30x, teleobiettivo con zoom 2x e 3x

batteria da 4.000 mAh (con ricarica dallo 0% al 50% in 30 minuti)

scocca in Armor Aluminium e certificazione IP68

Samsung Galaxy S24+

processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

display Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e risoluzione massima di 2.600 nit

12 GB di RAM

256 GB o 512 GB di memoria integrata

fotocamera principale da 50 megapixel con registrazione video fino a 8K, Space Zoom 30x, teleobiettivo con zoom 2x e 3x

batteria da 4.900 mAh (con ricarica dallo 0% al 65% in 30 minuti)

scocca in Armor Aluminium e certificazione IP68

Samsung Galaxy S24 Ultra

processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

display Dynamic AMOLED 2x da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e risoluzione massima di 2.600 nit

12 GB di RAM

256 GB o 512 GB di memoria integrata

fotocamera principale da 200 megapixel con registrazione video fino a 8K, Space Zoom 100x, teleobiettivo con zoom 2x, 3x, 5x e 10x

batteria da 5.000 mAh (con ricarica dallo 0% al 65% in 30 minuti)

scocca in titanio e certificazione IP68

S Pen integrata

Per la presentazione ci sarà da attendere sino al 17 gennaio.