Continuano a susseguirsi in Rete le anticipazioni relative alla serie HONOR Magic 6, che nelle prossime settimane verrà lanciata sul mercato con l’obiettivo di dare un po’ di “fastidio” agli smartphone premium della concorrenza.

E così nelle scorse ore è stata pubblicata quella che dovrebbe essere la prima foto dal vivo di HONOR Magic 6 Pro (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Svelato il design di HONOR Magic 6 Pro

Stando a quanto è possibile apprendere da tale immagine, la parte posteriore del nuovo smartphone di HONOR dovrebbe essere molto simile a quella della precedente generazione.

HONOR Magic 6 Pro dovrebbe avere un comparto fotografico posteriore di grandi dimensioni e forma circolare, con un trio di sensori posizionati a forma di triangolo. Quello più alto dovrebbe avere una lente periscopica mentre al centro è leggibile la scritta “zoom 100x”.

Oltre alla foto dal vivo è disponibile anche un rendering che mostra il design complessivo dell’isola della fotocamera:

In sostanza, HONOR avrebbe deciso di non apportare grandi novità dal punto di vista del design, rinviando un’eventuale rivoluzione dell’aspetto a future generazioni. Ad ogni modo, in virtù della collaborazione con Porsche Design, delle piccole modifiche estetiche non dovrebbero mancare (qui potete trovare un’anteprima).

Vi saranno, in ogni caso, novità degne di nota, a partire dalla presenza del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, CPU che sarà in grado di garantire un notevole miglioramento per quanto riguarda le prestazioni e l’efficienza energetica.

Dal punto di vista fotografico i miglioramenti saranno quelli offerti dal sensore OmniVision OV50K e vi saranno anche funzionalità legate alla comunicazione satellitare.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da HONOR per scoprire quando la serie HONOR Magic 6 sarà lanciata ufficialmente (probabilmente a metà gennaio), quando i nuovi smartphone arriveranno anche nei mercati europei e in quale fascia di prezzo si andranno a posizionare. Nelle prossime settimane dovremmo saperne di più.

