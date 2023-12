Nelle scorse ore in Rete sono apparse le immagini rendering che ci mostrano l’aspetto che dovrebbero vantare due dei modelli della serie HONOR Magic 6.

Ci riferiamo in particolare a HONOR Magic 6 Pro e Magic 6 Porsche Design, quest’ultimo caratterizzato da un look più particolare e curato, a conferma di quanto anticipato già ieri.

Il design della serie HONOR Magic 6

Stando a quanto è possibile apprendere dalla prima di queste immagini, HONOR Magic 6 Porsche Design dovrebbe vantare una scocca posteriore a due colorazioni (grigia e rossa) con una finitura in pelle (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Il comparto fotografico dovrebbe avere un allineamento orizzontale e contare su tre sensori posizionati all’interno di un modulo di forma circolare. Al di sotto del comparto imaging vi dovrebbero essere i loghi di HONOR e Porsche Design.

Passando a HONOR Magic 6 Pro, anche per tale device il produttore sembrerebbe aver tratto ispirazione da Porsche Design, con un look che ricorda quello della precedente generazione, impreziosito da un modulo fotografico di forma circolare che si ispira ad un orologio.

Stando alle indiscrezioni che accompagnano queste due immagini, anche per il modello base vi sarebbero delle ispirazioni Porsche Design.

Tra le principali caratteristiche di HONOR Magic 6 Pro non dovrebbero mancare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, un display OLED con risoluzione 2K e un ritaglio a forma di pillola per una doppia fotocamera frontale, chip dedicati a grafica e sicurezza, l’interfaccia Magic OS 8.0 basata su Android 14 e il supporto all’intelligenza artificiale.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore asiatico per scoprire quando la sua nuova serie di punta sarà lanciata, in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare e se tutti i modelli (incluso il Porsche Design) arriveranno anche nei mercati europei.

Potrebbe interessarti anche: HONOR Magic6 Lite 5G è ufficiale con un generoso coupon pre-lancio