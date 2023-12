Google TV suggerisce i programmi e i film da guardare tramite le piattaforme di streaming preferite grazie alla sezione con i migliori consigli per l’utente.

Questa funzionalità suggerisce tipicamente contenuti di app integrate come Disney+, Amazon Prime e Netflix, ma sembra che ora la piattaforma di Google abbia deciso di dare una certa importanza anche a quelli di Plex.

Google TV dà più visibilità ai contenuti di Plex

Anche se Plex è disponibile su Google TV da tempo, finora non è mai apparso nella sezione “I migliori per te”, mentre adesso sembra che Google TV veda l’app come una fonte di contenuti e quindi ora consiglia anche quelli forniti da Plex.

Come per gli atri servizi, la pagina dei consigli offre una descrizione dello spettacolo, oltre ai pulsanti per guardarlo, aggiungerlo alla lista, contrassegnarlo come visto e valutarlo.

Inoltre sembra che Google TV consiglierà comunque i contenuti di Plex anche se quest’ultimo non è installato.

Si tratta di una piccola modifica per Google TV che tuttavia dà una maggiore visibilità a Plex. Come per gli altri servizi, più programmi e film da Plex vengono aggiungi alla propria lista di controllo, più consigli si riceveranno dalla fonte.

Ultimamente si vocifera di una possibile futura Chromecast con Google TV. Ecco il punto sulla situazione.

