Movimenti analoghi già intrapresi da Google Chrome e Calendar stanno portando Android Auto a seguire la stessa strada ovvero a cessare il funzionamento sui dispositivi più antiquati nel prossimo futuro. Questo emerge chiaramente dal recente aggiornamento dell’applicazione che Google ha caricato sul Play Store. Notiamo, infatti, che Android Oreo sembra essere il nuovo requisito minimo per poter continuare a fruire di Android Auto.

In riferimento all’ultima versione di Android Auto

Lo scorso mese, secondo quanto riferito da Google, l’ultimo aggiornamento di Chrome (versione 120) sarebbe stato l’ultimo a supportare i dispositivi che utilizzano Android Nougat o versioni precedenti. Una mossa simile è stata fatta anche da Google Calendar, che ha cessato di funzionare sui sistemi operativi più vecchi. Vale la pena di ricordare che Nougat è stato rilasciato inizialmente nel 2016 e rappresentava la versione Android di default per la prima generazione di cellulari Pixel.

Adesso, dal codice dell’ultimo aggiornamento di Android Auto (versione 11.0), si apprende che anche questa applicazione prenderà una strada simile: gli utenti verranno presto notificati della necessità di aggiornare alla versione di Android successiva. Il nuovo requisito minimo, come si evince dal codice dell’app, sarà Android Oreo.

Notifiche sui dispositivi e sul display dell’infotainment dell’auto

In aggiunta alle notifiche sui telefoni, Android Auto mostrerà un avviso simile anche sullo schermo dell’infotainment dell’auto. Non essendo queste notifiche ancora attive sui dispositivi, si può asserire che Android Auto continuerà a funzionare su Nougat almeno per un po’ di tempo, ma la situazione sembra destinata a cambiare presto.

In tale contesto, risulta strano che Google suggerisca agli utenti di “installare aggiornamenti di sistema” o di “aggiornare il proprio telefono”. Se qualcuno nel 2023 utilizza ancora Android Nougat invece di una versione più recente, quasi certamente è perché non ci sono aggiornamenti disponibili per il loro dispositivo, non perché non li hanno installati.

Se possiedi un dispositivo che utilizza ancora Android Nougat o versioni precedenti, dovresti considerare di passare a un nuovo telefono prima che Android Auto, oltre che Calendar e Chrome e non solo cessino di funzionare. Per chi cerca un buon compromesso tra qualità prezzo, Pixel 7a rappresenta un’opzione solida e accessibile, o potrebbe essere utile consultare la nostra lista completa dei migliori smartphone Android.