REDMAGIC 9 Pro sta arrivando in Italia a breve distanza dalla presentazione per il mercato cinese, ma a poche ore dall’apertura dei preordini lo smartphone si ritrova ad affrontare una delle sfide più temute: il passaggio tra le mani di JerryRigEverything, che lo ha messo alla prova con le consuete prove di resistenza. Come se la sarà cavata? Andiamo a scoprirlo.

La resistenza di REDMAGIC 9 Pro messa alla prova da JerryRigEverything

REDMAGIC 9 Pro è uno smartphone da gaming svelato un mesetto fa in Cina e in arrivo in questi giorni anche in Italia (in fondo trovate la nostra recensione). In attesa di poterci mettere le mani sopra, potreste dare uno sguardo ai consueti test di resistenza di JerryRigEverything, l’uomo più temuto dagli smartphone di tutto il mondo. Il dispositivo ha dovuto affrontare i soliti graffi sullo schermo e sulla scocca, la fiamma libera sul display e la prova di piegatura, che in passato ha fatto cedere diversi concorrenti illustri.

Se non temete un piccolo spoiler, vi possiamo anticipare che il nuovo smartphone da gaming Nubia REDMAGIC se l’è cavata piuttosto bene, sopravvivendo alle varie prove di resistenza e soprattutto a tentativi di piegatura da entrambi i lati. Un risultato non scontato, considerando la particolare tipologia di prodotto e la componentistica meno tradizionale del solito (ventola e sistema di raffreddamento).

Vi ricordiamo che REDMAGIC 9 Pro dispone di una scheda tecnica di alto profilo: a bordo spiccano soprattutto il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (affiancato da 12 o 16 GB di RAM e da almeno 256 GB di memoria interna), il display OLED BOE Q9+ da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e l’enorme batteria a doppia cella da 6500 mAh con ricarica rapida da 80 W, ma a bordo trovano spazio anche una tripla fotocamera posteriore, una fotocamera anteriore sotto al display e una connettività completa (pure con la porta per il jack audio da 3,5 mm). Qui potete trovare tutti i dettagli. Lo smartphone da gaming sarà acquistabile in Italia a partire dal 27 dicembre 2023 tramite il sito ufficiale, nelle versioni 12-256 GB e 16-512 GB a rispettivamente 649 euro e 799 euro.

Come promesso, vi lasciamo al video che vede REDMAGIC 9 Pro alle prese con i test di resistenza di JerryRigEverything:

Leggi anche: Recensione REDMAGIC 9 Pro: gaming coinvolgente e potenza senza limiti