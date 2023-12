Natale è ormai alle porte e Unieuro è consapevole che diversi utenti si ritrovano ancora indietro con i regali. Proprio per questo lancia il nuovo volantino Natalissimi, ricco di idee regalo e di tante offerte sulla tecnologia: gli sconti sono disponibili online e nei negozi fino al 24 dicembre 2023 e comprendono smartphone Android, tablet Android e tanti altri prodotti tech. Andiamo insieme a scoprire una selezione delle migliori occasioni da sfruttare.

Le offerte Android del volantino Natalissimi di Unieuro

Le offerte del nuovo volantino Natalissimi di Unieuro sono parecchie e vanno a toccare praticamente tutte le categorie trattate sul sito e nei negozi sparsi per l’Italia. Che siate ancora alla ricerca di un regalo speciale o che dobbiate cambiare smartphone non importa: con la quantità di sconti proposti dalla nota catena potreste riuscire a trovare ciò che fa per voi. Oltre ai tanti ribassi del nuovo volantino, sono disponibili anche degli sconti Speciale Natalissimi: ogni giorno una nuova idea regalo fino alla vigilia di Natale. Il calendario prevede le seguenti proposte:

Dyson V8 a 279 euro

asciugatrice Bosch Serie 6 8 kg WQG235C0IT a 799 euro (dalle 9:00 del 18 dicembre 2023)

macchina caffè DeLonghi (dalle 9:00 del 19 dicembre 2023)

notebook Lenovo (dalle 9:00 del 20 dicembre 2023)

console Sony + sedia (dalle 9:00 del 21 dicembre 2023)

TV OLED LG (dalle 9:00 del 22 dicembre 2023)

smartphone Xiaomi (dalle 9:00 del 23 dicembre 2023)

smartwatch Samsung (dalle 9:00 del 24 dicembre 2023)

Chiarito questo punto, è arrivato il momento di scoprire una selezione delle offerte dei Natalissimi Unieuro: abbiamo scelto per voi alcune tra le proposte più intriganti nelle varie fasce di prezzo, tra smartphone, tablet e altri prodotti tech.

Offerte smartphone Android Unieuro

Offerte tablet Android Unieuro

Altre offerte Unieuro

Queste erano solo alcune delle offerte Unieuro a disposizione in questi giorni sul sito e presso i punti vendita aderenti. Per scoprire tutti gli sconti dei Natalissimi validi fino al 24 dicembre 2023 potete seguire il link qui in basso. Non scordate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech per non perdervi le offerte del momento sulla tecnologia: lo trovate sia su Telegram sia su WhatsApp.

Tutte le offerte Natalissimi Unieuro

Offerte per categoria

Potrebbe interessarti: Migliori smartphone Android: la classifica di dicembre 2023