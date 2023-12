La serie OPPO Find X7 torna protagonista di nuove indiscrezioni in queste ore: grazie ad alcune interessanti anticipazioni, possiamo dare uno sguardo a quello che dovrebbe essere il design di alcuni dei componenti della gamma, che potrebbe comprendere OPPO Find X7, OPPO Find X7 Pro e OPPO Find X7 Ultra. In aggiunta, spunta una possibile finestra di lancio per gli smartphone.

La serie OPPO Find X7 in nuove immagini: ecco quando potrebbe uscire

I rumor intorno alla serie OPPO Find X7 si stanno facendo sempre più insistenti, e questo è un segno che ci stiamo avvicinando a grandi passi alla data di presentazione. In effetti in queste ore sono spuntate indicazioni in tal senso da Digital Chat Station, secondo il quale OPPO Find X7, Find X7 Pro e Find X7 Ultra dovrebbero vedere la luce tra l’8 e il 10 gennaio 2024. Si tratterebbe di circa una settimana di anticipo rispetto al presunto evento Unpacked di Samsung, che dovrebbe svelare i flagship della serie Galaxy S24.

La serie OPPO Find X7 è protagonista anche di un paio di immagini che potrebbero ritrarre il design di alcuni dei modelli. Parliamo al condizionale in quanto soprattutto la seconda delle due lascia qualche dubbio sull’autenticità (vale comunque la pena dargli un’occhiata). La prima immagine ritrarrebbe gli smartphone OPPO in due colorazioni: possiamo notare subito l’ampio modulo fotografico sporgente con quattro obiettivi. Proprio questo ci porta a pensare che quello ritratto sia OPPO Find X7 Pro o OPPO Find X7 Ultra. L’immagine ci mostra anche una cover posteriore molto particolare, che richiama un po’ la finitura a disposizione sulle macchine fotografiche. Un ulteriore segno di come OPPO abbia investito su questo punto.

Qualche giorno fa abbiamo scoperto alcuni dettagli interessanti sul comparto fotografico di uno di questi due. A quanto pare il flagship del produttore cinese dovrebbe integrare una quadrupla fotocamera posteriore con un sensore principale Sony LYT900 da un pollice, accompagnato da due sensori periscopici da 50 MP (Sony IMX 890 da 50 MP da 1/1.56″, con OIS e zoom 3x, e Sony IMX858 da 50 MP da 1/2.51″, con OIS e zoom 6x) e da un sensore ultra-grandangolare. Confermato anche il proseguo della collaborazione con Hasselblad, vista la presenza del logo. Per il resto, i rumor dei giorni scorsi hanno parlato di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 per Find X7 Pro e Ultra, mentre Find X7 dovrebbe disporre del SoC MediaTek Dimensity 9300.

Passiamo ora alla seconda immagine, che ci mostra una diversa finitura posteriore rispetto a quella in alto e anche la presunta parte anteriore. Non sappiamo esattamente quale sia il modello ritratto, ma considerando la presenza dei quattro obiettivi simili a quelli qui sopra, potremmo probabilmente escludere OPPO Find X7. Lo smartphone in questione offre un ampio modulo fotografico posteriore molto simile a quello della prima immagine, e uno schermo curvo con foro per la fotocamera anteriore.

Come anticipato, l’immagine è da prendere con le pinze, in quanto aguzzando lo sguardo possiamo notare quella che potrebbe essere una manomissione di qualche tipo (nella parte superiore destra). Per ulteriori indicazioni dovremo aspettare i prossimi giorni: se la serie OPPO Find X7 sarà davvero presentata tra l’8 e il 10 gennaio 2024, siamo sicuri che spunteranno altre anticipazioni a breve. Quanto state aspettando l’arrivo dei nuovi flagship della casa cinese?

