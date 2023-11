Xiaomi con la presentazione ufficiale di HyperOS è riuscita a stuzzicare la curiosità di tanti appassionati di tecnologia e addetti ai lavori.

La nuova interfaccia del colosso cinese, infatti, arriva sul mercato con grandi potenzialità e ambizioni: il team di Xiaomi non ha nascosto di credere molto in questa sua piattaforma, a cui sarà affidato il compito di alimentare non soltanto gli smartphone e i tablet dell’azienda ma anche i dispositivi smart home.

Tutto quello che c’è da sapere sul programma HyperOS Pilot Tester

A breve Xiaomi lancerà il programma HyperOS Pilot Tester, offrendo ad un gruppo selezionato di utenti la possibilità di provare l’ultima versione di HyperOS prima che venga rilasciata al pubblico.

In sostanza, gli utenti selezionati da Xiaomi potranno provare in anteprima le novità grafiche dell’interfaccia e le funzionalità implementate con HyperOS, aiutando gli sviluppatori ad individuare eventuali bug.

Il primo smartphone ad entrare in tale programma sarà Xiaomi 12T, seguito da altri modelli e gli utenti interessati devono avere compiuto almeno 18 anni ed essere disposti a:

partecipare attivamente al test della versione stabile, ai feedback e ai suggerimenti

tollerare gli eventuali problemi e collaborare con gli sviluppatori fornendo informazioni dettagliate

ripristinare il telefono in caso di flashing non riuscito

Coloro che hanno già partecipato al programma Xiaomi MIUI 14 Mi Pilot Tester non devono presentare nuovamente la domanda.

Gli utenti interessati a proporsi come tester possono trovare il relativo form seguendo questo link.

Agli utenti verrà chiesto di accettare le condizioni generali, fornire gli estremi del proprio ID, confermare l’età, effettuare un backup dei dati da usare in caso di problemi, dichiarare il modello di telefono usato e l’area di provenienza.

Gli smartphone che saranno inclusi nelle prossime settimane nel programma HyperOS Pilot Tester sono i seguenti:

Xiaomi

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Xiaomi Pad 5

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11

Redmi

Redmi 13C

Redmi Pad SE

Redmi A2 / Redmi A2+

Redmi 12

Redmi Note 12 Pro 5G / Pro+ 5G

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Pro 4G

Redmi Note 12S

Redmi Note 12 4G NFC

Redmi Note 12 4G

Redmi Pad

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11S

Redmi Note 11 / NFC

Redmi 10C

Redmi Note 10 5G

Redmi 10 / 10 2022

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 JE

Redmi Note 10T

Redmi Note 10T 5G

Redmi Note 10 Pro

Una volta che l’update sarà effettivamente disponibile, gli utenti saranno avvisati con una notifica.

