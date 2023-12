Il Google Play Store è il luogo preferito dalla maggior parte degli utenti, nonché il più sicuro, dal quale procedere al download di tutte le applicazioni che quotidianamente utilizziamo sui nostri dispositivi; anche lo store del colosso di Mountain View (come numerosi altri servizi) riceve diverse attenzioni da parte dell’azienda, nonché gli sforzi del team di sviluppatori dedicato costantemente impegnato nell’apportare migliorie all’app in questione.

Di recente abbiamo visto una piccola anticipazione di quello che potrebbe essere il futuro widget Cubes dedicato al Google Play Store, oggi invece diamo uno sguardo ad una possibile futura novità che potrebbe non rendere particolarmente felici tutti gli utenti, visto che va a complicare leggermente l’attuale esperienza di ricerca.

Google vuole rendere la ricerca sul Play Store leggermente più macchinosa

Siamo abituati da tempo ormai, in diversi servizi e applicazioni, ad utilizzare la classica barra di ricerca quando abbiamo necessità di reperire un contenuto che ci interessa, anche il Google Play Store vanta questo utile e comodo strumento ma presto gli utenti potrebbero essere costretti ad operare in modo diverso.

Le immagini che potete vedere poco sotto provengono dal canale Telegram GApps and Leaks e ci mostrano in anteprima quelli che potrebbero essere i futuri cambiamenti per la ricerca nello store di applicazioni di Big G.

Come potete notare, sembra che Google abbia intenzione di dotare il Play Store di un’apposita scheda dedicata alla ricerca che sarebbe accessibile grazie ad un pulsante dedicato posto nella barra inferiore; la scheda, oltre ad eliminare la presenza della classica barra superiore a cui tutti siamo abituati, mostrerebbe anche tutta una serie di suggerimenti per la ricerca.

A quanto pare alcuni utenti hanno iniziato a visualizzare la nuova scheda con la versione 38.8.21 del Google Play Store in quello che sembrerebbe una sorta di test da parte dell’azienda, non è chiaro dunque se e quando tale novità verrà resa disponibile in maniera più ampia, andando di fatto a soppiantare l’attuale esperienza di ricerca; ciò che è già chiaro però, è che non tutti gli utenti sembrano apprezzare la novità considerando che costringe l’utilizzatore ad effettuare un passaggio in più per cercare i software di cui necessita.

