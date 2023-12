Samsung Galaxy S23 FE arriva finalmente anche in Italia. Il produttore sud-coreano aveva promesso un lancio “più avanti nel corso dell’anno”, e a distanza di un paio di mesi dalla presentazione ufficiale dello scorso ottobre, è arrivato il momento di accoglierlo nel nostro Paese. Scopriamo insieme prezzo di vendita e disponibilità del nuovo smartphone Android.

Samsung Galaxy S23 FE è disponibile da oggi in Italia

Samsung Galaxy S23 FE è stato presentato ufficialmente a inizio ottobre, ma fino a questo momento avevamo solo indicazioni generiche sul lancio per il mercato italiano (entro il 2023). Finalmente in queste ore il produttore sud-coreano ha rotto gli indugi e ha deciso di proporre lo smartphone di fascia medio-alta anche da noi.

Rispetto al debutto di due mesi fa non ci sono ovviamente differenze, se non relativamente alla versione software: come già anticipato, da noi Galaxy S23 FE arriva direttamente con Android 14 e One UI 6 (giunto tramite aggiornamento in altri Paesi da qualche settimana), e dunque potrebbe arrivare almeno fino ad Android 18 (qui per approfondire la questione).

Lo smartphone mette a disposizione uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,4 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte digitali integrato, affiancato dal SoC Exynos 2200 a 4 nm con CPU octa-core. Quest’ultimo è supportato da 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna a seconda della versione. A livello fotografico abbiamo in tutto quattro sensori: sul retro prende posto una tripla fotocamera con sensore principale grandangolare da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x, mentre frontalmente c’è una fotocamera singola da 10 MP. Completa la connettività, con 5G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è da 4500 mAh (ben 600 mAh in più di Galaxy S23), con supporto a ricarica rapida cablata da 25 W, ricarica wireless e ricarica inversa.

Questo il riepilogo delle principali caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy S23 FE (qui per la scheda tecnica completa):

display Dynamic AMOLED 2X da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate adattivo (da 60 a 120 Hz) e vetro Corning Gorilla Glass 5

SoC Exynos 2200 a 4 nm con CPU octa-core

8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare da 50 MP (f/1.8, FoV 84°, AF, OIS), sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2, FoV 123˚) e teleobiettivo da 8 MP (zoom ottico 3x, f/2.4, AF, OIS, FoV 32˚)

fotocamera anteriore da 10 MP (f/2.4, FoV 80˚)

connettività 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, porta USB Type-C

certificazione IP68 contro acqua e polvere

batteria da 4.500 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 25 W, alla ricarica wireless 2.0 e alla ricarica wireless inversa (caricabatterie non incluso)

sistema operativo: Android 14 con One UI 6

dimensioni e peso: 158 x 76,5 x 8,2 mm, 209 g

Previous Next Fullscreen

Rispetto al “fratellastro” Galaxy S23, questa versione FE offre uno schermo più ampio (6,4 pollici invece di 6,1 pollici, e di conseguenza dimensioni e peso maggiori), SoC Exynos 2200 (anziché Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy), qualche cambiamento a livello fotografico e una batteria decisamente più capiente (4500 mAh invece di 3900 mAh). Per un confronto completo potete seguire il link qui in basso:

Prezzo e disponibilità di Samsung Galaxy S23 FE in Italia

Samsung Galaxy S23 FE è disponibile in Italia da oggi nelle colorazioni Mint, Cream, Graphite e Purple al prezzo consigliato di 739 euro con le cuffie wireless Galaxy Buds FE incluse.

Acquista Samsung Galaxy S23 FE su Amazon

Potrebbe interessarti: Recensione Samsung Galaxy S23: il compatto Samsung è compiuto