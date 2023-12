OnePlus 12 è appena stato presentato ufficialmente e tra le varie novità reintroduce il supporto per la ricarica wireless che mancava su OnePlus 11, ma era disponibile sui modelli precedenti. Ora OnePlus lancia un nuovo caricabatterie wireless da 50W per il suo nuovo smartphone di punta. Ecco le caratteristiche dell’accessorio che sono emerse tramite il sito Web di un rivenditore cinese.

OnePlus lancia un nuovo caricabatterie wireless da 50 W per OnePlus 12

Il nuovo supporto di ricarica wireless di OnePlus si chiama OnePlus AIRVOOC 50W Wireless Flash Charger A1 ed è disponibile in un’unica opzione di colore bianco. Il nuovo caricabatterie wireless può ricaricare il 50% della batteria da 5.400 mAh di OnePlus 12 in soli 23 minuti, utilizza un design a doppia bobina e include uno schienale inclinato di 60° per appoggiare lo smartphone.

Il caricabatterie è dotato di una tecnologia di raffreddamento ad aria ad ala di farfalla per mantenere sotto controllo la temperatura; inoltre è disponibile il supporto per una modalità silenziosa intelligente che riduce la velocità della ventola e la velocità di ricarica durante le ore notturne.

La massima potenza di ricarica può essere raggiunta quando lo spessore della custodia è entro 2 mm, tuttavia questo accessorio è dettagliato come compatibile solo con OnePlus 12 e OPPO Find X6 Pro.

OnePlus AIRVOOC 50W Wireless Flash Charger A1 è elencato al prezzo di 299 yuan (circa 38 euro), ma per un periodo limitato sarà venduto a 249 yuan (circa 32 euro), tuttavia il prezzo scende a 199 yuan (circa 25 euro) se acquistato insieme a OnePlus 12.

