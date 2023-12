Pokémon GO è senza dubbio uno dei giochi di maggior successo in ambito mobile e ciò grazie anche all’imponente lavoro portato avanti dal suo team di sviluppatori, volto a studiare sempre nuove funzionalità che possano spingere gli utenti a non metterlo da parte.

E così, tra le varie novità implementate dal team di Niantic di recente troviamo anche una leggera sensazione tattile, una soluzione simile a quella che è possibile sfruttare anche con le più popolari console gaming (basti pensare alla PlayStation 5).

Una comoda funzione è sbarcata in Pokémon GO

A quanto pare, con un aggiornamento il team di sviluppatori di Pokémon GO ha effettivamente aggiunto una nuova impostazione “Haptics” all’applicazione che dà agli utenti delle leggere vibrazioni nel momento in cui selezionano le azioni. La vibrazione più evidente è quella che si attiva nel momento in cui si cattura un Pokémon, in quanto il device vibra durante le varie fasi della procedura di cattura.

Ma ci sono anche altre situazioni in cui è possibile trovare questa nuova funzionalità, come ad esempio nel momento in cui si prepara una mossa da usare durante una battaglia.

Non si tratta di una novità rivoluzionaria ma di un qualcosa che, nel complesso, mira a migliorare l’esperienza di gioco, rendendola più coinvolgente.

Ad ogni modo, nel caso in cui gli utenti trovassero fastidiosa tale novità (pare che siano in tanti a non averla apprezzata), è sempre possibile disattivarla. Ecco i passaggi da seguire per farlo:

aprire il gioco toccare la Poke Ball nella parte inferiore dello schermo toccare Impostazioni in alto a destra trovare Vibrazione in alto e quindi “Haptics” sotto di essa disattivare “Haptics”

Potete scaricare le ultime versioni disponibili di Pokémon GO per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

