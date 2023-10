Si chiama Party Play (o Gioco in gruppo) ed è una nuova funzionalità studiata dal team di sviluppatori di Pokémon Go per garantire agli utenti tante ore di divertimento.

C’è da riconoscere al team di questo popolare gioco il merito di escogitare delle soluzioni che possano tenere gli utenti “incollati” allo schermo e l’ultima della serie esalta le potenzialità di Pokémon Go come titolo capace di unire più persone tra loro.

In Pokémon Go arriva Gioco in gruppo

Ecco come viene descritta la nuova modalità di gioco:

Sai che c’è un nuovo modo di giocare a Pokémon GO con i tuoi amici? Con Gioco in gruppo, puoi divertirti a completare le sfide insieme ad altri Allenatori e Allenatrici, condividendo un’esperienza unica all’interno del gioco.

Gioco in gruppo consente a quattro Allenatori e Allenatrici in totale, a partire dal livello 15, di giocare e divertirsi in gruppo. Potrai anche vedere gli avatar dei tuoi amici sulla mappa nel gioco. Con Gioco in gruppo potrai rappresentare la tua squadra, affrontare nuove sfide o immortalare ricordi mentre catturi Pokémon.

Gioco in gruppo consente agli utenti di unirsi ad altri giocatori, scoprire cosa succede al proprio gruppo in qualsiasi momento, condividere i momenti salienti della sfida, collaborare per raggiungere gli obiettivi e partecipare a un raid con il proprio gruppo (raddoppiando i danni degli attacchi).

Questi sono i passaggi da seguire per creare un gruppo:

Apri Pokémon GO e accedi al tuo Profilo Allenatore. Tocca la nuova scheda Gruppo. Tocca Crea. Vedrai un codice numerico o QR che potrai condividere con fino a tre Allenatori o Allenatrici nelle vicinanze. Tocca Inizia e crea il gruppo.

Questi, invece, i passaggi da seguire per unirsi a un gruppo:

Apri Pokémon GO e accedi al tuo Profilo Allenatore. Tocca la nuova scheda Gruppo. Tocca Unisciti al gruppo. Ti verrà richiesto di scansionare il codice QR del giocatore che ha creato il gruppo o di inserire manualmente un codice numerico. Attendi che il fondatore accetti la richiesta. Una volta accettata, ritornerai alla mappa.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina dedicata mentre l’app può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: