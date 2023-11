Google ha pubblicato il riepilogo annuale di YouTube Music che permette agli utenti di scoprire la musica che più hanno apprezzato e altre statistiche di ascolto relativamente al 2023.

Anche per il 2023 non viene conteggiato il mese di dicembre, quindi non ci saranno canzoni natalizie nel riepilogo annuale.

Il Recap 2023 di YouTube Music è in arrivo

L’invito ad ascoltare il riepilogo dovrebbe apparire all’apertura dell’app YouTube Music e toccando il pulsante “Ottieni il riepilogo” si accederà al contenuto in stile Storia.

Una successione di pagine mostra informazioni come ad esempio i minuti di ascolto totali nel 2023, quante canzoni e artisti diversi abbiamo ascoltato nell’anno e così via.

Ci sarà inoltre il consueto riepilogo dei brani più ascoltati nel 2023 con la traccia più ascoltata in evidenza insieme al numero di volte che è stata riprodotta.

Per creare la copertina dell’album la piattaforma considera la musica ascoltata dall’utente e la combinazione di colori della copertina dell’album che contiene il brano principale, inoltre sceglie uno stile di testo e un’immagine che ricrea l’atmosfera della musica ascoltata più frequentemente per creare una copertina unica.

Il Recap 2023 di YouTube Music dovrebbe arrivare a tutti gli utenti dell’app nel corso dei prossimi giorni.

