Qualche settimana fa è emerso che l’azienda di Mountain View stava lavorando per fare in modo che l’app Google Pixel Watch notificasse la ricarica completa dello smartwatch.

Ora sembra che questa funzionalità sia stata lanciata per alcuni possessori di Google Pixel Watch 2.

Google abilita le notifiche di carica completa per l’app Pixel Watch

La notifica di carica completa dello smartwatch è appena stata individuata nella versione 2.1.0.576785526 dell’app Google Pixel Watch e dice semplicemente “Pixel Watch completamente carico”, seguito da “Il tuo orologio è al 100%”.

Per ora non sembra esserci un’opzione per disabilitare la notifica, ma non dovrebbe essere un problema dato che è utile sapere quando lo smartwatch è carico, soprattutto se non ci si trova nelle vicinanze del dispositivo mentre è in carica.

Per ora non è chiaro se questa funzionalità arriverà su tutti i modelli Google Pixel Watch, ma dal momento che la notifica proviene dall’app Pixel Watch stessa, è logico aspettarsi che funzionerà con qualsiasi smartwatch di Google.

L’app Google Pixel Watch è fondamentale per accoppiare, configurare o personalizzare (ad esempio i quadranti, gestire le schede, installare le app e molto altro) uno degli smartwatch Made by Google, ovvero Google Pixel Watch e Pixel Watch 2, per interfacciarlo con il proprio smartphone Android.

