Google sta preparando una piccola ma utile novità per Google Pixel Watch, l’app companion che permette agli utenti di accoppiare, configurare e personalizzare gli smartwatch Made by Google attraverso il loro smartphone Android.

Questa novità, attualmente nascosta (sembrerebbe lato server), è una semplice notifica che informa gli utenti quando la ricarica dello smartwatch viene completata. Scopriamo tutti i dettagli.

Google Pixel Watch: l’app companion nasconde una piccola novità

Secondo quanto condiviso dall’insider Nail Sadykov sul canale Telegram Google News | En, l’app companion Google Pixel Watch sta per guadagnare una notifica che avviserà gli utenti quando verrà completata la ricarica dello smartwatch.

Come potete vedere dall’immagine sottostante, l’app manda la notifica “Pixel Watch completamente carico. Il tuo orologio è al 100%”; essa, tuttavia, viene inviata all’utente con qualche minuto di ritardo rispetto all’effettivo raggiungimento del 100% di ricarica.

Al netto di questo piccolo ritardo (tra completamento della ricarica e invio della notifica), si tratta di un’aggiunta semplice ma molto utile, che eviterà agli utenti di controllare compulsivamente lo stato di avanzamento della ricarica del proprio smartwatch.

A ogni modo, questa funzionalità sembra essere nascosta dietro un flag (lato server) e, per alcuni, è già stata abilitata con la versione 2.1.0 dell’app. È molto probabile che Google possa implementarla su larga scala nel giro di qualche settimana o, al massimo, di qualche mese.

Come scaricare o aggiornare l’app companion per gli smartwatch Made by Google

Come anticipato in apertura, l’app companion Pixel Watch è fondamentale per accoppiare, configurare o personalizzare (ad esempio i quadranti, gestire le schede, installare le app e molto altro) uno degli smartwatch Made by Google, ovvero Google Pixel Watch e Pixel Watch 2, per interfacciarlo con il proprio smartphone Android.

Essa può essere scaricata o aggiornata tramite il Google Play Store (la pagina dell’app è raggiungibile tramite il badge sottostante): a quel punto basterà effettuare un tap su “Installa” (nel caso in cui dobbiate installarla per la prima volta) o su “Aggiorna” (nel caso in cui la abbiate già installata ma venga segnalata la presenza di un aggiornamento).

