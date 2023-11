Giusto ieri Realme ha svelato la data di presentazione ufficiale del suo prossimo flagship, ossia Realme GT5 Pro. Visto che manca poco al debutto, in queste ore sono spuntate ulteriori anticipazioni che ci aiutano a delineare un identikit piuttosto completo dello smartphone Android in arrivo: andiamo a scoprire tutto quello che è trapelato insieme a una nuova immagine.

Sappiamo quasi tutto su Realme GT5 Pro: spunta anche il presunto prezzo

Realme GT5 Pro sarà il primo smartphone con SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, come anticipato dalla stessa casa cinese, e già sappiamo che potrà contare su un teleobiettivo periscopico IMX890 e sulla ricarica wireless da 50 W. Oltre alle specifiche confermate attraverso anticipazioni e immagini teaser ufficiali, abbiamo anche numerose indiscrezioni che ci aiutano a scoprire più nel dettaglio la scheda tecnica. Uniamole per delineare quanto vedremo sul nuovo smartphone.

Realme GT5 Pro dovrebbe disporre di uno schermo OLED BOE con bordi sottili con diagonale da 6,78 pollici, risoluzione 1,5K, refresh rate fino a 144 Hz e lettore d’impronte digitali integrato. Secondo Xu Qi Chase, CMO di Realme China, il pannello si spingerà ad almeno 3000 nit di picco. Il già citato Snapdragon 8 Gen dovrebbe essere supportato da 8, 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e da 128, 256 o 512 GB di memoria interna UFS 4.0 a seconda della versione. A livello fotografico dovremmo trovare un totale di quattro sensori: sul retro dovrebbe essere presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP con OIS, sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore tele IMX890 da 50 MP con zoom ottico 2,7x (e zoom digitale fino a 120x), mentre frontalmente dovrebbe trovare spazio una fotocamera da 32 MP. Confermata anche la presenza di un migliorato sistema di raffreddamento.

La batteria dovrebbe essere da 5400 mAh, con supporto alla ricarica cablata da 100 W e alla ricarica wireless da 50 W. In base ai dati diffusi, basteranno 12 minuti attaccati alla presa per tornare al 50%. Non dovrebbe poi mancare la certificazione IP68 contro acqua e polvere, come ogni flagship che si rispetti. Come possiamo vedere nella seguente immagine, tra le colorazioni dovrebbe figurare una variante Gold: nella foto possiamo notare un ampio e sporgente modulo fotografico di forma circolare, che integra gli obiettivi e i sensori fotografici oltre al flash LED. Per il resto possiamo vedere bordi curvi per la scocca posteriore e scoprire il posizionamento dei tasti (power e bilanciere del volume).

Questa dunque la presunta scheda tecnica (quasi) completa di Realme GT5 Pro:

display curvo OLED da 6,78 pollici a risoluzione 2780 x 1264 pixel con refresh rate fino a 144 Hz, luminosità di picco di 3000 nit e lettore d’impronte integrato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

8, 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e 128, 256 o 512 GB di memoria interna UFS 4.0

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (con OIS), sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore tele Sony IMX890 1/1.56″ da 50 MP (con zoom ottico 2,7x, apertura f/2.6)

fotocamera anteriore da 32 MP integrata tramite foro nello schermo

connettività 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, porta USB Type-C

certificazione IP68 contro acqua e polvere

batteria da 5400 mAh con ricarica rapida cablata da 100 W e ricarica wireless da 50 W

sistema operativo: Realme UI 5.0 con Android 14

Realme GT5 Pro sarà presentato ufficialmente solo il 7 dicembre 2023, ma grazie allo store online Tmall, possiamo già iniziare ad anticipare il presunto prezzo di vendita. Secondo il sito, lo smartphone sarà proposto in Cina a 3499 yuan (non si sa in che variante), corrispondenti a circa 450 euro, con alcune proposte di lancio. In Europa lo vedremo probabilmente entro il primo trimestre 2024: quanto state aspettando l’arrivo di Realme GT5 Pro?

