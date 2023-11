La nuova schermata home e la riprogettazione dello scanner introdotti la scorsa settimana in Google Drive sono in arrivo per tutti gli utenti Google Workspace e per gli Account Google personali, poiché è iniziato il rollout delle nuove funzionalità in versione definitiva.

Google Drive ottiene la nuova interfaccia utente

L’aggiornamento di Google Drive include suggerimenti personalizzati basati sulle attività recenti e gli eventi del calendario e i pulsanti filtro che velocizzano le ricerche di file consentendo di filtrare i risultati per tipologia, persone, data di modifica o posizione.

Inoltre la nuova interfaccia di Google Drive adotta un design più elegante in linea con le linee guida del Material Design 3 di Google, migliorando l’esperienza utente.

Per impostazione predefinita gli utenti verranno indirizzati alla “Home”, ma nel banner è disponibile l’opzione per passare a “Il mio Drive” che in questo modo diventerà la pagina predefinita.

Google Drive ottiene il nuovo scanner su Android e iOS

Come anticipato Google ha introdotto miglioramenti allo scanner di Google Drive sui dispositivi Android e iOS, aggiungendo l’acquisizione automatica, un mirino della fotocamera Pixel per un rilevamento preciso del documento, opzioni di importazione dal rullino fotografico e un pulsante che velocizza l’avvio della scansione.

La nuova home page di Google Drive e il nuovo scanner di documenti sono disponibili per tutti i clienti di Google Workspace e per gli Account Google personali. Le novità sono attualmente in fase di rilascio e dovrebbero raggiungere tutti gli utenti entro qualche giorno.

Da non perdere: Migliori smartphone Android, la classifica di Novembre 2023