Google Drive su Android sta ricevendo una riprogettazione dell’interfaccia dello scanner di documenti e nuove funzionalità specifiche.

Lo scanner di Google Drive si avvia toccando l’apposito pulsante che appare sopra quello rettangolare “Nuovo” all’apertura dell’app, ma invece di portare all’app fotocamera predefinita si ottiene uno strumento personalizzato che presenta la dicitura “Google Drive” in alto, mentre in basso appariranno le modalità di acquisizione manuale o automatica che scatta la foto non appena l’inquadratura è allineata.

Dopo l’acquisizione appare una nuova interfaccia di anteprima che in basso offre una barra con gli strumenti di editing disponibili che includono ritaglio e rotazione dell’immagine, filtro (Nessuno, Automatico, Colore, Scala di grigi), rifare la scansione ed eliminare quella appena acquisita.

L’interfaccia offre anche la possibilità di aggiungere altre scansioni, mentre il pulsante “Fine” nell’angolo in alto a destra porta alla schermata di salvataggio su Google Drive con la possibilità di specificare il nome del file, la cartella di destinazione e l’account.

L’app Google Drive ottiene un nuovo scanner e altre novità

Altre modifiche introdotte in questa versione includono il nuovo feed Home con una scheda superiore “Consigliati”, mentre “Attività” sostituisce le notifiche e “Speciali” rimpiazza la scheda “Aree di lavoro” che è stata spostata nel riquadro di navigazione per gli account aziendali.

Infine, File utilizza schede per ciascun elemento nella visualizzazione griglia con il nome del file che è stato spostato in alto.

Questa riprogettazione dello scanner di Google Drive è disponibile con la versione 2.23.457.1 dell’app per Android e dovrebbe essere ampiamente implementata.

