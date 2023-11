L’app Google per Android è un ottimo punto di riferimento per tenere d’occhio lo stato dell’arte del Material You di Big G e i ritocchi che i tecnici di Mountain View prendono in considerazione: nel caso di specie, sono attualmente in corso i test per una schermata principale dal design lievemente più compatto. L’effetto finale appare migliore e più funzionale rispetto a quello attuale, ma come sempre l’ultima parola spetta a Google.

App Google: diamo un’occhiata al nuovo design

Lo scorso mese di marzo, l’app Google si era aggiornata introducendo una barra di ricerca dalle dimensioni esagerate e altri strumenti utili. Con qualche mese di ritardo, anche Google sembra essersi resa conto dell’esagerazione: del resto tale elemento è già prominente — occupa la parte alta della schermata principale dell’app — ed è anche il motivo per cui nella maggior parte dei casi l’app stessa viene aperta.

Purtroppo, questo cambiamento sembra destinato ad attecchire — e anzi a contagiare anche altre app di Google —, ma per fortuna il colosso californiano sta testando qualche soluzione per correggere almeno in parte il tiro. Come potete vedere dagli screenshot seguenti, nella versione beta 14.47 dell’app Google è stato avvistato un design parzialmente rinnovato che prevede l’introduzione della classica lente di ingrandimento accanto alla dicitura Cerca; inoltre, impostando il tema scuro, il microfono e l’icona di Google Lens diventano completamente bianchi anziché multicolore.

Nell’aggiornamento di cui sopra, Google aveva introdotto anche un carosello di suggerimenti rapidi:

Acquista prodotti nei tuoi screenshot

Traduci un testo con la fotocamera

Identifica il brano ascoltando

Cerca nella foto dal tuo rullino

Aiuto per i compiti con la fotocamera

Questi rimangono, ma le loro dimensioni vengono ridotte, cosicché in una singola schermata è possibile vederne tre invece di due. In questo modo, la barra di ricerca resta prominente e gli utenti non perdono di vista il secondo carosello con meteo, qualità dell’aria e quant’altro. Infine, sempre nel tema scuro si nota la presenza di un gradiente blu.

Come aggiornare l’app Google

La versione più aggiornata dell’app Google per Android è già scaricabile tramite il Google Play Store cliccando sul badge sottostante. Le novità descritte sono state avvistate nella versione beta dell’app, ma anche lì sono ancora poco diffuse.

