A distanza di poche ore dal lancio di Nothing Chats, pare che il team di Nothing abbia già un primo serio problema da affrontare.

Subito dopo la pubblicazione dell’applicazione nel Google Play Store, in Rete si sono susseguite alcune segnalazioni relative a possibili rischi per quanto riguarda la privacy.

Un esempio di tali segnalazioni è quella pubblicata da Dylan Roussel su X, il quale ha sostenuto che Sunbird ha accesso a tutti i messaggi inviati e ricevuti tramite l’applicazione, ciò abusando di un sistema che serve per monitorare gli errori (a suo dire, Sunbird registrerebbe i messaggi fingendo che siano errori).

Nothing Chats a rischio rimozione dal Google Play Store

Allo stato attuale la situazione non è chiara, in quanto il team di Nothing pare abbia deciso di volere fare degli approfondimenti e rinviare il lancio dell’applicazione, rimuovendola dal Google Play Store.

Al momento, tuttavia, Nothing Chats sembra essere disponibile sul Google Play Store (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link).

Riportiamo di seguito due delle risposte che sono state pubblicate da Nothing nelle FAQ relative all’applicazione:

I miei messaggi sono sicuri?

Sì, Nothing Chats è basata sulla piattaforma Sunbird e tutti i messaggi della chat sono crittografati end-to-end, il che significa che né noi né Sunbird possiamo accedere ai messaggi che invii e ricevi.

Alcuni dei miei messaggi o le credenziali dell’ID Apple vengono archiviati?

No, Nothing Chats è gestita da Sunbird e l’architettura di Sunbird fornisce un sistema per consegnare un messaggio da un utente a un altro senza mai memorizzarlo in nessun punto del suo viaggio. I messaggi non vengono archiviati sui server Sunbird e risiedono solo sul tuo dispositivo: una volta recapitato, un messaggio può essere recuperato solo localmente dal tuo dispositivo personale.

Siamo certi che nei prossimi giorni Nothing Chats farà parlare ancora di sé.

