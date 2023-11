Nei giorni scorsi, Vodafone ha fatto parlare di sé soprattutto per le ennesime rimodulazioni in arrivo, tuttavia questa volta c’è una novità positiva da mettere a referto: l’app My Vodafone si sta aggiornando ad una nuova versione che introduce importanti miglioramenti sotto il profilo della sicurezza e della gestione della propria offerta di rete mobile.

App My Vodafone: importanti novità dall’ultimo aggiornamento, ma…

Prima di correre ad aprire il Google Play Store, è importante precisare che nel momento in cui scriviamo l’aggiornamento in questione non è ancora disponibile per gli utenti di dispositivi Android: allo stato attuale, l’update e le relative novità sono in distribuzione unicamente per iOS.

Nella fattispecie, in data 14 novembre 2023 è stato rilasciato l’aggiornamento che porta My Vodafone per iOS alla versione 13.5.0 e il registro delle modifiche sull’App Store recita come segue:

“Abbiamo reso più sicuro l’accesso ad alcune funzionalità, e potrai scegliere direttamente dall’App il metodo di pagamento più comodo per te, per rinnovare le tue offerte”.

Quanto alla prima parte, la maggior sicurezza discende dalla verifica in due passaggi ora necessaria per accedere ad alcune funzionalità dell’app. Ciò vale, ad esempio, per entrare nella sezione “Le mie Spese”, che consente di tenere d’occhio il traffico effettuato e le spese. L’impostazione della verifica in due passaggi viene richiesta tramite un pop-up dedicato e prevede l’inserimento di codici OTP (One Time Password) inviati via SMS ad ogni richiesta di accesso. Il numero di telefono a cui indirizzare gli SMS può essere scelto tra quelli disponibili, impostato manualmente ed eventualmente modificato in un secondo momento dalla sezione “Verifica in due passaggi” ora presente nelle impostazioni dell’app.

Il changelog dell’aggiornamento di My Vodafone fa riferimento anche alla possibilità di scelta del metodo di pagamento per i rinnovi dell’offerta attiva e infatti è stata introdotta una nuova sezione “Come pago” nella parte dell’app dedicata alla gestione della linea. Il pagamento può avvenire tramite addebito sul credito residuo o in forma automatica (Smart Pay); gli utenti che opteranno per l’addebito sul credito residuo potranno servirsi della nuova sezione per aggiungere una carta di credito o un conto corrente per passare all’addebito su metodo di pagamento automatico. Insomma, in forza del nuovo aggiornamento, il metodo di pagamento delle offerte di rete mobile Vodafone può essere gestito in totale autonomia e con la massima semplicità direttamente nell’app My Vodafone.

Come aggiornare l’app My Vodafone

Come si accennava in apertura, putroppo il nuovo aggiornamento è attualmente disponibile solo per iOS, laddove l’app per Android si è aggiornata lo scorso 13 novembre alla versione 13.4.3, senza alcuna novità rilevante da segnalare. Per scaricare la versione più recente dell’app, potete comunque fare riferimento al sito ufficiale dell’operatore oppure al badge seguente, che rimanda direttamente al Google Play Store.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche

Infine, vi ricordiamo che per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale.