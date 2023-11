Nelle ultime ore Vodafone sta informando un nuovo scaglione di clienti mobili che saranno coinvolti da un aumento del costo mensile della propria offerta ricaricabile attiva. Le rimodulazioni entreranno in vigore dal rinnovo successivo al 16/12/2023 e seguono quelle annunciate a fine settembre.

Nuove rimodulazioni per i clienti Vodafone a partire da dicembre 2023

Ecco il testo del messaggio ricevuto da alcuni già clienti Vodafone con offerte mobili convergenti:

“Modifica contrattuale: viste le mutate condizioni economiche e di mercato, dal rinnovo successivo al 16/12/2023 il costo della tua offerta aumenta di 1.99 euro al mese. Recesso o cambio operatore senza penali ne’ costi entro il giorno 15/01/2024 con causale modifica condizioni contrattuali via raccomandata A/R, pec, su voda.it/disdettalineamobile o nei negozi Vodafone. Maggiori dettagli al 42590”

Secondo le segnalazioni tra le offerte coinvolte c’è Vodafone Family+ da 9,99 euro al mese con 10 Giga.

Come di consueto, trattandosi di modifiche unilaterali al contratto, i clienti hanno facoltà di esercitare il diritto di recesso gratuito entro 60 giorni dalla ricezione dell’SMS informativo, senza incorrere in penali o in costi di disattivazione; oltre alla possibilità di effettuare il cambio operatore con la portabilità del numero, gli utenti possono esercitare il diritto di recesso secondo una delle seguenti modalità, specificando come causale “Modifica delle condizioni contrattuali”:

dal sito dell’operatore voda.it/disdettalineamobile

presso i negozi Vodafone

inviando una raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO)

inviando una PEC al’indirizzo servizioclienti@vodafone.pec.it

chiamando il Servizio Clienti al numero 190 oppure 42590

