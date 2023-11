Manca una settimana al Black Friday, ma come di consuetudine la maggior parte dei produttori ha deciso di anticipare l’evento, facendolo durare una inter settimana. Anche Dreame lancia oggi le proprie promozioni e lo fa in grande stile con sconti fino a 200 euro sui migliori prodotti del brand, dagli aspirapolvere robot più evoluti alle migliori lavapavimenti, senza ovviamente scordare gli aspirapolvere cordless.

Alcuni dei prodotti in promozione sono scontati già da oggi, per altri invece dovrete attendere ancora qualche giorno, ma in alcuni casi gli sconti sono così interessanti che vale sicuramente la pena aspettare per poterne approfittare. Scopriamo senza ulteriori indugi quali sono i prodotti in promozione e quando inizierà lo sconto per ciascuno di essi. Lo sconto indicato si intende nei confronti del prezzo di listino originale con i quale i rispettivi prodotti sono stati lanciati sul mercato.

DreameBot L20 Ultra

Il più recente degli aspirapolvere robot targati Dreame è il più intelligente attualmente sul mercato, con una serie di funzioni che lo rende unico nel suo genere. Oltre al laser utilizzato per creare mappe precise e accurate dell’abitazione, DreameBot L20 Ultra dispone di un sistema a luce strutturata che gli permette di riconoscere ed evitare gli ostacoli, anche nel buio più assoluto.

La potenza di aspirazione raggiunge i 7.000 Pa, il che significa che può raccogliere tutto lo sporco presente sul pavimento, e la batteria da 6.400 mAh offre un’autonomia senza precedenti, tale da permettergli di pulire anche ambienti di 300 metri quadri senza dover tornare alla base di ricarica.

Quest’ultima è quanto di meglio si possa trovare sul mercato, con una tanica per l’acqua pulita che riempie in autonomia il serbatoio interno del robottino, solo quando è necessario, aggiungendo la soluzione detergente presente nell’apposita cartuccia. E la tanica per l’acqua sporca raccoglie l’acqua utilizzata per risciacquare i panni, prima che questi ultimi vengano asciugati per evitare la formazione di muffe e cattivi odori. Non manca ovviamente un sacchetto per raccogliere la polvere, senza dover vuotare manualmente il contenitore del robottino.

La parte dedicata al lavaggio del pavimento è un vero spettacolo: il panno destro si estende per raggiungere i bordi delle pareti e gli angoli, così da offrire una pulizia mai vista prima. I moci vengono alzati al termine della pulizia o quando il robot passa sopra ai tappeti ma c’è di più. Il robot è infatti in grado di montare i moci da solo, utilizzandoli nelle stanze che sono state selezionate per il lavaggio, rimuovendoli invece prima di pulire le stanze dove è richiesta la sola aspirazione.

Il prezzo di listino è di 1.199 euro dal 24 novembre, e fino al 27 novembre, in occasione del Black Friday, potete portarvelo a casa a soli 999 euro. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione completa.

A partire da oggi 17 novembre, invece, potete acquistare Dreame L20 Ultra Complete (la versione che include ricambi e consumabili per un anno) a soli 1.099 euro invece di 1.299 del prezzo di listino.

DreameBot L10s Ultra

Se invece avete un budget più limitato, ma volete comunque un prodotto di alto livello, la scelta giusta è DreameBot L10s Ultra, che si pone appena un gradino al di sotto di L20 Ultra. Le prestazioni del robot sono ottime, e le specifiche tecniche parlano chiaro: 5.300 Pa di potenza di aspirazione, batteria che garantisce oltre tre ore di funzionamento, per coprire oltre 250 metri quadri di superficie, navigazione laser e riconoscimento 3D degli ostacoli, con un algoritmo che permette di muoversi senza intoppi anche negli ambienti più complicati.

La stazione di ricarica e svuotamento include ovviamente un sacchetto in cui viene convogliato lo sporco raccolto dal robottino, una tanica per l’acqua pulita, che viene immessa insieme alla soluzione detergente nel serbatoio dell’aspirapolvere, e una tanica per l’acqua sporca, dopo che i moci rotanti sono stati risciacquati accuratamente e asciugati con aria calda.

I panni inoltre vengono sollevati per evitare di trascinare lo sporco quando il robot torna alla base, quando passa sui tappeti o mentre sta aspirando in una stanza nella quale non è previsto il lavaggio del pavimento.

DreameBot L10S Ultra è in offerta a 699 euro invece di 899 euro fino al 27 novembre, mentre a questo indirizzo trovate la nostra recensione completa.

Dreame H12 Pro

Tra i prodotti di punta di Dreame troviamo Dreame H12 Pro, un aspirapolvere/aspiraliquidi che permette di tenere sempre pulita la casa. È il prodotto ideale per tutta la casa, anche se la cucina è il suo regno. Immaginate di rovesciare sul pavimento un qualsiasi liquido che non sia acqua: latte, bibite zuccherate, sugo e simili.

Invece di dover prendere un mocio per pulire, vi basta la funzione lavapavimenti, usando l’acqua contenuta nel serbatoio da 900 ml presente sul corpo del dispositivo. In questo modo il pavimento viene sempre lavato con acqua pulita, alla quale potete aggiungere il liquido presente nella confezione di vendita per ottenere la massima igiene. L’acqua sporca viene convogliata in un contenitore separato, che potrete svuotare con comodo alla fine della pulizia.

Al termine della pulizia vi basta riporre la lavapavimenti sulla base di ricarica e premere l’apposito pulsante, per avviare la procedura di pulizia automatica. Quest’ultima risciacqua abbondantemente il rullo principale, aspira lo sporco residui e provvede all’asciugature con acqua calda, così da evitare la formazione di muffe e la proliferazione di batteri.

Potete acquistare Dreame H12 Pro a 333 euro invece di 399 euro fino al 27 novembre, per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione completa.

Dreame R20

Dreame R20, l’ultimo prodotto che vi presentiamo in questa rassegna di offerte del Black Friday Dreame, è il modello di punta della nuova serie R, lanciata pochi mesi fa, e dotato di alcune chicche che lo rendono unico nel suo genere. La più interessante è sicuramente il sistema di LED blu che consente di illuminare lo sporco, permettendovi di pulire al meglio dove invece la classica luce bianca non permette di individuare polvere o altri detriti.

La potenza di aspirazione raggiunge i 190 AW, un dato molto elevato, e il particolare design della spazzola motorizzata evita i grovigli che si formano con peli di animali e capelli. La batteria offre fino a 90 minuti di autonomia, grazie alla gestione autonoma della potenza di aspirazione e anche utilizzandolo alla massima potenza è possibile utilizzarlo per più di 15 minuti, più del doppio rispetto allo standard in questa categoria.

La batteria è rimovibile e vi permette di aumentare l’autonomia tenendone una sempre carica di riserva, o comunque vi evita di buttare l’aspirapolvere quando la batteria arriverà a fine vita. Buona la dotazione di accessori, per pulire senza problemi pavimenti, divani, materassi e gli angoli nel quali la spazzola principale non arriva.

Potete acquistare Dreame R20 su Amazon a 299 euro invece di 399, solo dal 24 al 27 novembre. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione completa.

Vi ricordiamo inoltre di visitare la pagina di Dreame su Amazon, dove potrete trovare numerosi altri prodotti in offerta, dai robottini alle lavapavimenti, con soluzioni in grado di soddisfare tutte le esigenze, sia di prestazioni che di budget.

Black Friday Dreame su Amazon

