Diciamolo, non dover più alzare un dito in casa è il sogno di chiunque e i robot aspirapolvere rappresentano l’unica speranza per far accadere ciò. Se fino a qualche tempo fa la delusione però era dietro l’angolo, vuoi per una limitata funzionalità, vuoi per una scarsa accuratezza, oggi, nel 2022, possiamo contare su dei veri e propri tuttofare che non solo aspirano lo sporco ma puliscono anche i pavimenti, non solo raccolgono e spazzolano ma immagazzinano la sporcizia in appositi contenitori al termine della pulizia, e non solo evitano gli ostacoli ma organizzano il percorso per essere quanto più efficaci ed efficienti. Tutto ovviamente con una componente smart legata al nostro smartphone (o alla nostra smart-home).

DreameBot L10s Ultra si propone come il migliore di questa categoria dando molta soddisfazione nel suo impiego. Scopriamo più nel dettaglio cosa è capace di fare in questa recensione.

DreameBot L10s Ultra: automazione è la parola d’ordine

Se c’è una parola che ben si addice al robot aspirapolvere e lavapavimenti DreameBot L10s Ultra è questa: automazione. Il robot di nuova generazione infatti è autonomo in tutto: raccoglie la polvere, pulisce contemporaneamente il pavimento grazie ai due mop posteriori, asciuga automaticamente i mop al termine della pulizia, aggiunge automaticamente l’acqua al robot, aggiunge automaticamente il detergente, esegue la mappatura della casa in pochi minuti, pianifica autonomamente il percorso migliore in base al tipo di pulizia da eseguire.

Il robot

DreameBot L10s Ultra è esteticamente ben costruito e bello da vedere. Nella colorazione bianca si nasconde anche facilmente qualora abbiate pavimenti e muri chiari e non fa pesare alla vista la sua presenza. Ovviamente è completissimo e per questo le dimensioni sono generose, d’altronde non è un semplice robot aspirapolvere ma un vero e proprio tutto in uno. L’ingombro (comprendendo la stazione) comunque è inferiore rispetto alla concorrenza: 42,3 x 34 x 56,8 cm e così anche il peso.

La mappatura della casa avviene tramite un laser 3D e la videocamera a colori in combinazione con un software di intelligenza artificiale. In questo modo non solo riesce a mappare con un’elevata precisione le misure delle stanze ma evita gli ostacoli con una precisione millimetrica così da offrire sempre una pulizia il più completa possibile. Attraverso lo smartphone possiamo poi decidere di aggiungere spazi privati a cui il robot non deve accedere o barriere virtuali. L’efficacia della mappatura è altissima mentre per quanto concerne gli ostacoli rileviamo problemi con dei piccoli tappeti che, non essendo riconosciuti, possono finire per creare qualche problema.

Un altro punto a favore di DreameBot L10s Ultra rispetto ai principali concorrenti invece riguarda la potenza di aspirazione della polvere e la spazzola principale che, grazie ai suoi 5300 Pa che riesce a raggiungere, e al design particolare della spazzola, permette di catturare più sporco e soprattutto di evitare incastri di capelli o peli di animali, insomma è un prodotto votato anche per chi ha dei pelosi in giro per casa. Più che sufficiente invece la singola spazzola rotante secondaria per raggiungere i punti più difficili e indirizzare lo sporco verso il centro del robot.

Oltre a tutto ciò, DreameBot L10s Ultra dispone ovviamente del supporto dei vari assistenti vocali (Siri, Alexa e Google) per essere comandato semplicemente con la voce.

La stazione di ricarica

La stazione di ricarica del DreameBot L10S Ultra non è utile ovviamente solo per rifornire di energia il robot, anzi, è una vera e propria stazione di lavaggio per rimetterlo a nuovo.

La stazione è sviluppata a torre e presenta sulla base i connettori per ricaricare il robot oltre a speciali strutture in plastica appositamente realizzate per pulire al meglio i mop dopo una pulizia. Queste fungono da vere e proprie contro-spazzole per rimuovere tutti i residui di sporco e quest’ultimo viene poi spinto nel serbatoio dell’acqua sporca tramite risucchio ad aria, così facendo i mop vengono contemporaneamente anche asciugati. Subito sopra è presente invece il vano della polvere con all’interno un sacchetto di raccoglimento che, in base allo sporco che si ha in casa, va cambiato 1 volta al mese od ogni 20 giorni. Sopra ancora invece è presente il vano dell’acqua con due serbatoi, uno per l’acqua pulita e uno per l’acqua sporca, mentre in mezzo uno spazio dedicato al detergente per i pavimenti (in confezione ne è presente uno).

La manutenzione settimanale è comunque necessaria, per rimuovere i residui di sporco più grandi che si possono insediare nel vano di pulizia delle spazzole, come ad esempio capelli e peli che possono attecchire ai mop durante la pulizia.

Il ricambio dell’acqua poi si rende necessario dopo circa ogni 2-3 pulizie, in base ovviamente alla grandezza dell’area da pulire mentre il cambio del sacchetto della polvere ogni 20-30 giorni.

Funzione di sorveglianza e App

L’applicazione da utilizzare per comandare il DreameBot L10s Ultra è Dreamehome, disponibile gratuitamente sia su Android per su iOS per gli iPhone. L’utilizzo è molto intuitivo: una volta configurata (con passaggi guidati) è possibile aprire la sezione dedicata alla pulizia con la mappa più recente e quindi decidere di avviare una nuova pulizia, oppure di utilizzare le funzionalità video per controllare, stanza per stanza, che non ci siano problemi in casa.

Sempre con l’applicazione è possibile impostare barriere virtuali lungo la mappa per evitare che il robot pulisca determinati spazi che o non è necessario o semplicemente presenta pericoli per il robot, fatto salvo che esso è già capace di riconoscerli.

Prezzo e disponibilità in Italia

DreameBot L10s Ultra è disponibile in Italia dal 30 settembre 2022 al prezzo di listino di 1173 Euro su Amazon. Si posiziona ovviamente al vertice di ben due categorie, robot lavapavimenti e robot aspirapolvere, e con queste caratteristiche e funzionalità rimarrete indubbiamente soddisfatti. Rispetto alla concorrenza i punti di forza sono 3: elevata potenza di aspirazione non lasciando indietro alcun residuo, profonda pulizia grazie ai mop e a un rilascio di acqua più abbondante, maggior silenziosità risultando quindi meno fastidioso da impiegare anche mentre si è in casa. L’unico contro che ci sentiamo di sottolineare invece è una capienza dei serbatoi di acqua pulita e sporca più ridotti per cui se avete una casa particolarmente grande ( > 80 mq) si renderà necessario rinnovarli ogni 2 pulizie.