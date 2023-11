Negli ultimi anni le previsioni meteo hanno tratto grandi benefici dai progressi compiuti dal mondo della tecnologia ma sono tanti gli addetti ai lavori a ritenere che siano possibili ancora enormi miglioramenti, ciò grazie alle potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale.

E un esempio arriva da DeepMind, il laboratorio di Google che si occupa di ricerca sull’intelligenza artificiale, che ha sviluppato un modello di apprendimento automatico (MLM) che sta dimostrando quanto possa essere utile tale tecnologia applicata alle previsioni meteo.

Come Google ha reso le previsioni meteo più affidabili

Nei giorni scorsi è stato pubblicato su Science uno studio dedicato a GraphCast, il modello di apprendimento automatico realizzato da DeepMind con l’obiettivo di garantire previsioni meteo più affidabili.

Per rendere GraphCast il più accurato possibile, il sistema è stato addestrato a rianalizzare i dati meteorologici precedenti, sfruttando l’intelligenza artificiale per rendere il procedimento molto più veloce (sono stati usati dati meteo relativi al periodo 1979 – 2017) e ciò ha permesso al modello di comprendere variabili come il vento, la temperatura e la pressione atmosferica.

Se al momento GraphCast utilizza le stime meteorologiche di 6 ore prima e lo stato “attuale” del tempo a livello globale per fare le sue previsioni, durante i test DeepMind ha fornito a GraphCast stime meteorologiche globali dal 2018, in modo creare una previsione fino a 10 giorni in anticipo e i risultati pare siano stati decisamente incoraggianti (non solo in termini di precisione ma anche per quanto riguarda la velocità, passando da alcune ore richieste dai normali sistemi a pochi secondi).

Nonostante i grandi progressi compiuti, il team di DeepMind è consapevole che il modello necessita ancora di ulteriori test per determinare in che modo altri parametri potrebbero influire sui risultati variabili. In sostanza, c’è ancora parecchio lavoro da fare ma la strada intrapresa sembra essere quella giusta.

Potete trovare lo studio pubblicato su Science seguendo questo link.

L’app Google Meteo, compatibile con i dispositivi della gamma Pixel, può essere scaricata dal Play Store attraverso il seguente badge: