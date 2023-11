Ci stiamo avvicinando a grandi passi al Black Friday, e quest’oggi veniamo a sapere che anche Google proporrà diversi sconti: sul Google Store sono infatti state annunciate in anticipo le offerte del Black Friday, che partiranno tra qualche giorno e che coinvolgeranno alcuni tra i prodotti più popolari della casa di Mountain View, come smartphone, cuffie e non solo. Andiamo a scoprire in anteprima le proposte.

Le offerte del Black Friday del Google Store

Sul Google Store è partito il conto alla rovescia per le offerte del Black Friday, che partiranno giovedì 16 novembre 2023 e proseguiranno presumibilmente almeno fino al 27 dello stesso mese (per ora non viene indicata la data precisa di termine). Gli sconti coinvolgeranno alcuni dei prodotti più interessanti di Big G, come Google Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Watch 2, Pixel 7a, Chromecast con Google TV, Pixel Buds Pro e così via.

Alcune delle offerte sono già state anticipate proprio sul Google Store, e tra le più intriganti possiamo segnalarvi:

Tutti gli ordini potranno contare sulla spedizione gratuita (standard). Le offerte del Black Friday del Google Store partiranno ufficialmente il 16 novembre 2023: avete già adocchiato qualcosa da acquistare? Fatecelo sapere.

Offerte per categoria

