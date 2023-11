Sono trascorsi tanti anni ormai dall’esordio ufficiale di Google nel settore degli smartphone e il colosso di Mountain View rappresenta senza dubbio uno dei brand più popolari in ambito Android.

C’è da riconoscere, tuttavia, che tale risultato non è stato raggiunto rapidamente anzi, se si considerano le dimensioni di Google e il supporto software che è in grado di garantire agli utenti, la popolarità della serie Google Pixel è cresciuta con una notevole lentezza.

Sono diverse le ragioni per le difficoltà del colosso statunitense ad affermarsi tra i principali produttori Android e tra le più importanti vi sono la politica dei prezzi seguita fino a qualche anno fa dall’azienda, la decisione di commercializzare le varie generazioni soltanto in alcuni mercati selezionati e la dotazione hardware non all’altezza di quella dei modelli della concorrenza.

La serie Google Pixel è sempre più popolare

Negli ultimi anni Google ha cambiato registro e i vari modelli lanciati sono stati sempre più capaci di farsi notare dagli appassionati Android, tanto che le quote di vendita stanno via via aumentando e gli ultimi dati diffusi da Canalys non fanno altro che confermare il trend positivo.

Stando al report relativo all’andamento del mercato statunitense nel terzo trimestre del 2023, infatti, il colosso di Mountain View è riuscito a posizionarsi al quinto posto della classifica dei principali produttori, con un market share del 4% (frutto di 1,2 milioni di device spediti), che rappresenta un notevole miglioramento rispetto al medesimo periodo dello scorso anno (+117%), quando la sua quota di mercato era pari al 2%.

La classifica in questione vede saldamente al comando Apple (con il 55% di markst share), seguita a distanza da Samsung (22%), Motorola (9%) e TCL (4%).

In sostanza, Google potrebbe sfruttare il periodo natalizio e i nuovi device lanciati nelle ultime settimane per provare a strappare la quarta posizione a TCL, rafforzando così il proprio ruolo di produttore di smartphone oltre che di colosso del mondo software.

