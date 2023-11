Google sta introducendo delle novità che riguardano YouTube, Google Messaggi e l’App Google. Ecco di cosa si tratta nello specifico.

Google Messaggi lancia “Profile discovery”

Google sta iniziando a implementare la possibilità di scegliere un nome e un’immagine per aiutare chiunque abbia il nostro numero di telefono o il nostro indirizzo email a essere riconosciuto nei prodotti Google, come l’app Messaggi.

Stando alle stringhe individuate ne codice dell’app, Google potrebbe avvisare gli utenti quando altre persone cambiano le loro immagini.

Le opzioni predefinite includono il nome completo, solo il nome, le iniziali e altre varianti comuni, inoltre è possibile scegliere l’avatar del profilo attuale o solo una lettera su uno sfondo generico. Ecco come appare attualmente la funzionalità.

La novità apparirà in Impostazioni Messaggi > Avanzate ed è un’impostazione a livello di account Google che si può attivare o disattivare, tuttavia Google deve ancora chiarire quali altri suoi prodotti utilizzeranno questa funzionalità, anche se possiamo aspettarci che tra questi ci saranno Gmail, Google Chat, Google Foto e Google Contatti.

La funzionalità per i profili in Google Messaggi è al momento disponibile per alcuni utenti della versione beta dell’app.

YouTube mostrerà le etichette sui video che utilizzano l’intelligenza artificiale

Per evitare che gli utenti di YouTube possano credere che i contenuti creati con l’IA siano reali, nei prossimi mesi la piattaforma chiederà ai creatori di contrassegnare i video realizzati utilizzando l’intelligenza artificiale, in modo che gli spettatori vengano prontamente informati attraverso un’etichetta.

Anche se al momento non è del tutto chiaro quali contenuti dovranno rivelare l’uso dell’intelligenza artificiale, YouTube afferma che dovrà essere evidenziato su materiale “realistico”, indipendentemente dal fatto che sia alterato dall’intelligenza artificiale o generato interamente dall’IA. Ecco un paio di esempi.

Il team di YouTube fa sapere che l’informativa verrà riportata sia sui video integrali che sugli Short, inoltre aggiunge che “argomenti delicati”, come le elezioni, i conflitti in corso, la salute e altro ancora, mostreranno queste etichette di intelligenza artificiale in modo più evidente.

I creatori che non contrassegnano costantemente i contenuti supportati dall’intelligenza artificiale su YouTube saranno soggetti alla rimozione dei contenuti e alla sospensione dal Programma partner.

YouTube sta inoltre prendendo una posizione più forte contro i contenuti musicali generati dall’intelligenza artificiale, come le canzoni false di Drake diventate virali all’inizio di quest’anno.

L’App Google stia testando una nuova interfaccia utente

Sembra che l’App Google stia testando una nuova interfaccia utente per la sezione relativa all’intestazione dell’app.

Sia i temi chiari che quelli scuri ora hanno un motivo sfumato dall’alto verso il basso nell’area dell’intestazione, inoltre le chip sono di dimensioni ridotte.

Questa modifica è attualmente in fase sperimentale e non è ancora ampiamente disponibile.

