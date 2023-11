Android Auto e i problemi che ciclicamente si presentano nel servizio di Google sono uno degli argomenti più trattati sulle nostre pagine, la piattaforma di infotainment del colosso di Mountain View è infatti tristemente nota per tutta una serie di bug che si palesano di fronte agli utenti, andando a inficiare il corretto utilizzo e funzionamento del servizio.

Nonostante tutto bisogna ammettere che, fortunatamente, l’azienda investe comunque svariate risorse nello sviluppo e nel miglioramento della piattaforma; Android Auto viene infatti regolarmente aggiornato sia nel canale stabile che in quello beta e a volte gli aggiornamenti portano con sé anche soluzioni a problematiche emerse in precedenza, oltre a rinnovamenti grafici e nuove funzionalità.

Android Auto e l’ultima versione del robottino continuano a non andare d’accordo, ma ci sono anche buone notizie

Non è la prima volta che vi parliamo dei problemi scaturiti in seguito all’aggiornamento ad Android 14 per gli utenti del servizio di infotainment di Google, ve li abbiamo segnalati a inizio ottobre e in seguito ancora a metà mese; a quanto pare sembra che per diversi utenti l’aggiornamento all’ultima versione disponibile del sistema operativo dei propri smartphone non si sia rivelata una grande idea.

Di recente infatti sono aumentate le segnalazioni per quanto riguarda alcuni malfunzionamenti legati all’audio, nello specifico sembra che Spotify continui a non essere in grado di riprodurre i brani selezionati, nonostante l’interfaccia dell’applicazione non presenti anomalie, mostrando il brano di turno correttamente in esecuzione. Gli utenti che riscontrano questo bug segnalano come esso si sia presentato in seguito all’aggiornamento ad Android 14, il medesimo smartphone e la stessa vettura infatti funzionavano regolarmente con il servizio di streaming musicale prima di effettuare l’update del sistema operativo del dispositivo mobile.

Ovviamente il crescente numero di segnalazioni indica come il bug non sia ancora stato risolto dall’azienda e inoltre, a differenza di altre problematiche occorse in passato, sembra non esserci una soluzione temporanea idonea: alcuni infatti hanno provato le classiche soluzioni alternative come la cancellazione della cache e dei dati dell’app, senza però ottenere alcun risultato. Il bug in questione non sembra legato ad alcun marchio di smartphone in particolare o vettura e Google ha già confermato di essere al lavoro per la risoluzione di questo problema di Android Auto, senza però fornire delle tempistiche precise per il rilascio di un aggiornamento correttivo.

Allo stato attuale, gli utenti afflitti dalla problematica sopra citata che vogliono comunque poter utilizzare Spotify mentre si trovano alla guida (anche perché magari pagano il relativo abbonamento), sono costretti ad utilizzare il celebre servizio di streaming musicale bypassando Android Auto, collegando dunque direttamente via bluetooth lo smartphone all’impianto audio della propria auto.

Se dunque alcuni malfunzionamenti sono ancora presenti nel servizio di infotainment di Google, altri sono stati fortunatamente risolti; ci riferiamo ad un bug di Google One che non consentiva più la selezione di Android Auto per il bypass dell’app VPN, secondo quanto riportato sul forum di supporto di Android auto, la società avrebbe risolto questo problema con l’ultimo aggiornamento dell’app Google One. Gli utenti interessati da questo malfunzionamento sono dunque invitati dall’azienda ad aggiornare l’app Google One e ad aggiungere manualmente Android Auto all’elenco di esclusione VPN.

