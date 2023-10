Anche oggi torniamo a parlare di Android Auto, il servizio di infotainment offerto da Google ai propri utenti presenta spesso diverse problematiche, alcune delle quali fortunatamente vengono risolte dall’azienda come abbiamo visto di recente. I bug del servizio in questione sono i più disparati, a volte rappresentano un semplice fastidio per l’utente che deve magari rinunciare a funzionalità minori, altre volte invece vanno ad introdurre gravi carenze che finiscono per inficiare il corretto utilizzo del servizio.

A inizio mese abbiamo visto come Big G abbia rilasciato l’ultima versione stabile del sistema operativo proprietario, Android 14 ha dunque fatto la propria comparsa sugli smartphone di diversi utenti che si sono affrettati a scaricare e installare il suddetto aggiornamento; a volte però può capitare che la troppa fretta comporti il dover fronteggiare alcuni problemi ed è quanto successo a diversi utenti con Android Auto, dopo aver eseguito l’update all’ultima versione di Android.

Android 14 e Android Auto vanno sempre meno d’accordo

Non è la prima volta che vi parliamo dei problemi tra Android Auto e Android 14, pochi giorni dopo il rilascio dell’aggiornamento del robottino infatti diversi utenti hanno iniziato a riscontrare diverse problematiche quali una serie di evidenti lag e lentezza generale dell’interfaccia nel rispondere ai comandi impartiti, problemi con la navigazione GPS dove le applicazioni dedicate (Maps e Waze) faticano a seguire gli spostamenti dell’utente sulla mappa oltre a fornire in diverse occasioni indicazioni errate, oppure ancora vari malfunzionamenti legati ai comandi vocali (funzionalità non solo utile ma quasi indispensabile per la corretta fruizione del servizio).

Con il passare dei giorni e l’aumentare di dispositivi equipaggiati con Android 14 hanno iniziato ad emergere nuovi problemi nel funzionamento di Android Auto, alcuni utenti hanno segnalato attraverso l’apposito forum di supporto alcuni malfunzionamenti legati all’audio: nello specifico sembra che Spotify non sia in grado di riprodurre i brani selezionati, nonostante l’interfaccia dell’applicazione non presenti anomalie, mostrando il brano di turno correttamente in esecuzione.

In alcuni casi i malfunzionamenti dell’audio sembrano inficiare anche l’esperienza di utilizzo di Google Maps su Android Auto, l’applicazione dell’azienda dedicata alla navigazione infatti sembra non essere in grado di fornire indicazioni vocali agli utenti.

Fortunatamente per il momento questa problematica non sembra particolarmente diffusa, anche noi in redazione per esempio non abbiamo riscontrato alcun malfunzionamento di quelli citati utilizzando Android Auto e Android 14 ma, qualora tutto fosse riconducibile esclusivamente all’ultima versione del robottino, nel prossimo futuro complice la maggior diffusione di dispositivi aggiornati potrebbero manifestarsi ulteriori problematiche. Non ci resta che attendere che Google identifichi il problema e proponga una soluzione.

