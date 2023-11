A pochi giorni dalla presentazione del nuovo tablet, Blackview torna sul mercato con il primo smartphone di una nuova serie dedicata all’utenza giovane e dinamica che cerca un’esperienza fotografica di qualità insieme a prestazioni all’altezza di ogni situazione.

Si chiama Blackview SHARK 8 e strizza l’occhio ai vlogger, agli utenti che lavorano con lo streaming di videogiochi e a chi vuole fare tutto alla massima velocità senza per questo dover spendere cifre folli per acquistare uno smartphone.

La nuova serie SHARK

Caratterizzato dalla presenza di un chipset MediaTek Helio G99, in grado di garantire prestazioni elevate in ogni situazione, Blackview SHARK 8 adotta una serie di soluzioni hardware e software che lo rendono particolarmente indicato a chi vuole scattare foto rapidamente avendo un buon sensore fotografico a disposizione, ma anche a chi cerca un dispositivo facilmente personalizzabile e fluido in ogni situazione.

Disponibile in tre colorazioni, Galaxy Blue, Scorching Gold e Moonlight Grey, il nuovo smartphone utilizza uno schermo da 6,78 pollici con risoluzione 2,4K e frequenza di refresh dinamica fino a 120 Hz, così da rendere ancora più fluida ogni animazione e offrire un’esperienza immersiva e responsiva.

Lo speaker Smart-K offre bassi profondi, una rarità per uno smartphone, così da poterlo utilizzare per ascoltare musica in compagnia senza dover ricorrere ad accessori esterni. La batteria da 5.000 mAh, supportata dalla ricarica rapida a 33 watt, permette di coprire senza alcun problema anche le giornate più impegnative.

Blackview ha curato con particolare attenzione anche il comparto fotografico di questo SHARK 8, dotato di una messa a fuoco a riconoscimento di fase particolarmente veloce ed efficace. Il sensore principale è un Samsung ISOCELL GW3 da 64 megapixel, in grado di catturare immagini precise e definite anche a distanza e in condizioni di luce non ottimali. La tecnologia Tetrapixel ottimizza i pixel acquisiti in base alla luminosità, rendendo le immagini scattate in pieno giorno vivaci e luminose e catturando una maggiore quantità di luce quando invece cala la sera.

Anche i selfie saranno di buona qualità, grazie al sensore frontale da 13 megapixel, realizzato anche in questo caso da Samsung. Con l’aiuto della tecnologia Blackview ArcSoft 7.0, la modalità HDR consente di avere colori più vivaci e un contrasto più realistico, la Super Night Mode riduce al minimo la rumorosità negli scatti notturni e la Beauty Mode permette di ottenere ritratti più luminosi.

Le prestazioni sono di tutto rispetto grazie al chipset scelto, un MediaTek Helio G99 come specificato in apertura, affiancato da 8 GB di RAM (che possono arrivare fino a 16 GB con la memoria virtuale) e 256 GB di memoria interna, la cui capacità può essere ulteriormente espansa utilizzando microSD fino a 1 TB, così da poter archiviare senza alcun problema una grande quantità di informazioni. Il sistema di raffreddamento, che può contare su una superficie radiante di ben 12.361 millimetri quadri, consente di tenere le temperature operative sempre al di sotto dei 39 gradi, evitando surriscaldamenti che potrebbero incidere in maniera significativa sulle prestazioni.

Blackview non ha tralasciato alcun dettaglio, incluso il software che ha subito notevoli miglioramenti per quanto riguarda fluidità, efficienza, personalizzazione e sicurezza. DOKE OS 4.0, basato su Android 13, riduce il consumo di memoria, per garantire prestazioni elevate e fluide in ogni situazione. È inoltre possibile intervenire manualmente sulle prestazioni della CPU per scegliere tra prestazioni massime o risparmio energetico, sfruttare il F2FS che riduce del 25% il tempo di avvio delle app e la tecnologia EROFS che accelera del 300% il caricamento.

Blackview SHARK 8 include numerose applicazioni che permettono di rendere ancora più personale lo smartphone, come EasyShare per condividere rapidamente file e documento, Workspace per gestire le applicazioni personali e quelle di lavoro, tenendo separati dati e informazioni, e numerosi temi e sfondi per dare un tocco di personalità al dispositivo.

Il nuovo smartphone Blackview è in promozione su AliExpress, in occasione del lancio globale, a un prezzo di circa 100 dollari, sfruttando sconti e codici che trovate nella pagina linkata qui sotto.

Acquista Blackview SHARK 8 su AliExpress

Informazione Pubblicitaria