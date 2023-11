Col ritorno in auge dei tablet, numerosi produttori si sono buttati in un mercato che ha ripreso a correre, complice forse anche la pandemia, sfornando numerose novità comode sia per il lavoro che per lo studio. Blackview, compagnia da sempre attenta ai trend di mercato, ha risposto alla richiesta di tablet di grandi dimensioni sfornando un nuovo dispositivo pronto a rispondere alle necessità di diverse tipologie di utenti.

Blackview Tab 18

Forte del successo ottenuto da Blackview Tab 16 e dal suo schermo da 11 pollici, la compagnia cinese ha annunciato Blackview Tab 18, dotato di uno schermo 2,4K da 12 pollici, perfetto per il lavoro, lo studio ma anche per l’intrattenimento multimediale, vista la presenza della certificazione Widevine L1 che consente di guardare contenuti in alta definizione sui principali servizi di streaming.

Blackview ha scelto un chipset MediaTek Helio G99, realizzato con processo produttivo a 6 nanometri, per gestire tutte le operazioni, affiancandolo con 12 GTB di RAM (che possono salire fino a 24GB utilizzando la memoria virtuale e 256 GB di spazio di archiviazione interno, che può essere ulteriormente ampliato utilizzando microSD fino a 1 TB.

Ritroviamo DokeOS_P4.0, l’interfaccia personalizzata basata su Android 13 e dotata di PC mode arrivato alla versione 2.0. Curatissimo il comparto audio, che può contare su quattro speaker realizzati da Harman Kardon e tecnologia Harman AudioEFX 2.0 per un intrattenimento immersivo durante il gioco, l’ascolto di musica e la visione di film e video.

Grazie a una batteria da ben 8.800 mAh è possibile coprire anche le giornate più lunghe e impegnative senza dover ricorrere a una carica aggiuntiva. Blackview ha pensato anche al lato produttività, con l’algoritmo ArcSoft 7.0 che migliora la qualità delle video chiamate, e con la Magnetic S Pen che apre nuovi orizzonti alla creatività.

Torniamo per un attimo a parlare dello schermo, dotato di cornici dallo spessore ridotto e di certificazione per la bassa emissione di luce blu, risultando quindi ideale anche per i più piccoli. La Reading Mode trasforma il tablet in un e-reader e la multi layered Dark Mode offre una modalità scura che si adatta alle varie condizioni di luce, senza mai risultare esagerata.

La PC Mode invece permette di ottenere un’esperienza molto simile a quella di un PC, con una vista multi finestra senza ovviamente perdere le funzioni touch, una modalità che sarà sicuramente apprezzata da chi sceglierà Blackview Tab 18 per lavoro.

E a proposito di lavoro, tra le opzioni a disposizione di chi acquista il nuovo tablet ci sono una tastiera magnetica con connettività Bluetooth e una penna magnetica con 4096 livelli di pressione e una latenza inferiore ai 10 millisecondi. Il tutto senza lag, grazie a un chipset performante e a una serie di accorgimenti che garantiscono prestazioni sempre in linea con le necessità.

Blackview ha sviluppato diverse tecnologie per ottimizzare il suo tablet, dalla Performance Mode allo Smart Pre-Loading, senza dimenticare l’Auto Disk Defrag e l’Atomized Memory 2.0. Il tutto si traduce in prestazioni che crescono del 70% rispetto al modello precedente, consentendo di avere una grande quantità di applicazioni aperte in background senza che il sistema perda di fluidità e responsività.

Oltre alla connettività WiFi e Bluetooth, il nuovo tablet è dotato di supporto al 4G, così da poterlo utilizzare in mobilità senza aver bisogno di modem e router esterni. Il lettore di impronte digitali poi garantisce una maggiore sicurezza dei propri dati e la certezza che nessuno utilizzi il tablet in maniera inadeguata.

Blackview TAB 18 sarà in vendita, in offerta di lancio, dall’11 al 17 novembre al prezzo di soli 199 dollari, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino utilizzando i coupon limitati presenti su AliExpress, dove potrete completare l’acquisto.

