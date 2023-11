Esattamente un mese fa l’operatore di telefonia mobile Fastweb ha lanciato ufficialmente nel Bel Paese le proprie eSIM, nelle ultime ore la società ha provveduto ad aggiornate la lista dei dispositivi compatibili con la suddetta tecnologia.

Fastweb aggiorna la lista degli smartphone compatibili con le proprie eSIM

Come molti altri operatori, anche Fastweb offre ai propri clienti la possibilità di rinunciare alla classica SIM in favore di una eSIM, componente fisica incorporata in alcuni dispositivi che può contare sulla medesima interfaccia delle schede tradizionali.

Nelle ultime ore l’operatore ha provveduto ad aggiornare l’elenco dei dispositivi compatibili presenti sul sito ufficiale, andando ad aggiungere diversi smartphone rispetto a quelli inizialmente inseriti in fase di lancio del servizio.

Quella che potete leggere di seguito è dunque la lista aggiornata direttamente dall’operatore al 12 novembre 2023:

Apple : iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone SE (2nd generation), iPhone SE (3rd generation), iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max;

È bene specificare che, qualora un dispositivo non figurasse attualmente nella lista di quelli compatibili, ciò non significa necessariamente che non sia in grado di funzionare correttamente con le eSIM dell’operatore, Fastweb infatti si premura di aggiornare costantemente la lista sopra riportata aggiungendo nuovi smartphone compatibili.

