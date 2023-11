Il team di WhatsApp sta introducendo una nuova funzionalità che offre la possibilità di inviare adesivi nei canali, inclusi quelli animati che apportano un ulteriore livello di dinamismo alle conversazioni.

Gli adesivi aggiungono una nuova dimensione alla comunicazione nei canali e contribuiscono a mantenere il coinvolgimento degli utenti, in quanto offrono un modo visivamente accattivante e divertente per comunicare. Per inviare adesivi nei canali basta aprire la tastiera e accedere alla relativa scheda.

La possibilità di condividere adesivi nei canali è attualmente disponibile per alcuni utenti che installano la versione 2.23.24.19 beta di WhatsApp per Android e verrà estesa a un numero ancora maggiore di persone nel corso delle prossime settimane.

Come scaricare le ultime versioni dell’app WhatsApp

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per Android potete iscrivervi al relativo canale beta tramite Google Play Store utilizzando questo link.

In alternativa è possibile installare manualmente i relativi file APK che possono essere scaricati da APK Mirror seguendo questo link.

L’ultima versione stabile di WhatsApp può essere scaricata dal Play Store utilizzando il badge sottostante. Con l’occasione vi invitiamo a seguire il nostro canale WhatsApp per rimanere informati.

