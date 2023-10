C’è da riconoscere al team di sviluppatori di WhatsApp l’enorme merito di essere impegnato in un costante lavoro di miglioramento di questo servizio di messaggistica istantanea (e ciò senza dubbio contribuisce al suo successo planetario), il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza sempre più ricca e personalizzabile.

Questo lavoro non riguarda solo la risoluzione dei bug man mano che vengono riscontrati ma anche lo studio di nuove funzionalità, che in una prima fase sono testate con una ristretta cerchia di utenti e che, nel momento in cui vengono ritenute “mature”, vengono implementate per tutti.

Su WhatsApp arrivano gli AI Sticker

Tra le novità più recenti vi sono gli sticker basati sull’intelligenza artificiale, ossia la possibilità per gli utenti di sfruttare le potenzialità dell’IA per creare adesivi personalizzati e unici.

Questa funzionalità, lanciata alcune settimane fa in alcune aree selezionate, nelle scorse ore è stata annunciata ufficialmente: su WhatsApp arriva per tutti la possibilità di creare adesivi con l’intelligenza artificiale.

Basta un rapido sguardo al breve video condiviso dal team di WhatsApp per rendersi conto che la nuova funzionalità consente agli utenti di spingersi con la fantasia e rendere così le conversazioni decisamente più “divertenti”.

Come sempre avviene in questi casi, l’annuncio di una nuova funzionalità non equivale alla sua effettiva disponibilità immediata a livello globale e gli utenti, pertanto, dovranno avere un po’ di pazienza prima che venga implementata per tutti (probabilmente basterà qualche giorno).

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime novità studiate dal team di WhatsApp per Android, avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero provare lo stesso in anteprima le ultime versioni della popolare app di messaggistica istantanea hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

L’applicazione è disponibile anche nel Google Play Store e può essere scaricata attraverso il seguente badge:

