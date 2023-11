È finalmente arrivato il Single’s Day, il festival dello shopping dedicato originariamente ai single ma che permette a chiunque di ottenere considerevoli risparmi su prodotti di ogni genere. Si tratta di una festa globale, nata vent’anni fa in Cina, e sono proprio i produttori asiatici a sentire maggiormente questo evento che di fatto da il via alla stagione dello shopping che culminerà con le festività di fine anno.

A questo evento non poteva quindi mancare CUBOT, brand specializzato in rugged phone, tablet e smartphone, che per l’occasione ha realizzato una serie di promozioni davvero strepitose. Gli sconti, attivi sullo store ufficiale di CUBOT presso AliExpress, raggiungono il 75% rispetto al prezzo di listino, permettendo di ottenere risparmi davvero unici su un’ampia gamma di prodotti.

Ma CUBOT non si è limitata a scontare alcuni smartphone per questa giornata speciale e ha deciso di regalare ai propri fan due nuovi dispositivi: CUBOT KINGKONG 8, un nuovo rugged phone, e CUBOT P80 512G, versione aggiornata di uno dei suoi modelli di maggior successo.

CUBOT KINGKONG 8

Pensato per i moderni avventurieri, CUBOT KINGKONG 8 è più di un semplice rugged phone, grazie a una dotazione tecnica davvero particolare. Si parte da una luce flash perfetta per avere sempre un’ottima visibilità anche di notte o nelle situazioni emergenza, con una batteria da 10.600 mAh che difficilmente riuscirete a scaricare in meno di tre giorni di utilizzo.

Le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H lo mettono al riparo da acqua, sporco, polvere e condizioni meteorologiche estreme, così da poterlo utilizzare in qualsiasi ambiente, caldo o freddo che sia. Anche il comparto fotografico è sempre pronto a catturare ogni dettaglio, anche quando la luce scarseggia.

E con la tecnologia NFC potete pagare in mobilità in qualsiasi attività commerciale, con le transazioni protette dal lettore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione/sblocco che garantisce la sicurezza dei vostri dati.

Tutto questo al prezzo davvero incredibile di 119,99 dollari su AliExpress, con la possibilità di risparmiare altri 16 dollari e pagarlo appena 103,99 dollari, un prezzo davvero allettante vista la tipologia di prodotto.

CUBOT P80 512G

Se non siete interessati a un telefono rugged ma cercate piuttosto uno smartphone con una grande capacità di archiviazione e un design moderno e piacevole, ecco CUBOT P80 512G. Come lascia intendere la sigla si tratta di una versione aggiornata del modello recensito qualche tempo fa, dotato in questo caso di 512 GB di memoria interna, più che sufficiente per contenere migliaia di foto e video senza dover ricorrere a una scheda microSD.

Oltre a un maggiore spazio di archiviazione, la nuova versione porta anche nuove colorazioni: potrete infatti approfittare della promozione del Single’s Day e portarvi a casa CUBOT P80 nelle colorazioni nera, celeste e rosa. Il prezzo promozionale è di appena 129,99 dollari ma grazie a una serie di coupon potrete risparmiare fino a 16 dollari e pagare appena 113,99 dollari su AliExpress.

