Nuovi aggiornamenti sono in distribuzione in queste ore per alcuni smartphone Android, tra programmi beta e non solo: sono coinvolti OnePlus 10 Pro, OnePlus 10T, OnePlus Nord CE 3 5G, OnePlus Nord CE 5G e Nothing Phone (2). Andiamo a scoprire le novità in arrivo per questi ultimi.

Novità aggiornamenti beta OnePlus 10 Pro e OnePlus 10T

Partiamo da OnePlus 10 Pro e OnePlus 10T, che a partire dall’India stanno ricevendo l’aggiornamento a OxygenOS 14 Open Beta 2 (basata su Android 14). Le novità non sono moltissime ovviamente, ma comprendono bugfix e miglioramenti che vanno ad avvicinare un po’ i due smartphone alla release stabile.

Il changelog diffuso dalla casa cinese per OnePlus 10 Pro comprende le seguenti novità:

migliorata la stabilità del sistema e le performance;

risolto un problema che influiva sull’animazione di transizione quando una determinata pagina viene aperta in Impostazioni;

risolto un problema per cui alcuni elementi dello schermo non venivano visualizzati completamente dopo aver modificato il metodo di navigazione del sistema;

risolto un problema per cui lo schermo poteva diventare nero quando si passava alla fotocamera anteriore;

risolto un problema per cui l’album privato poteva non essere visualizzato nella parte inferiore della pagina Album.

Per quanto riguarda OnePlus 10T, le novità della sua OxygenOS 14 Open Beta 2 risultano molto simili:

migliorata la stabilità del sistema e le performance;

estesa la durata della batteria in alcuni scenari;

risolto un problema che influiva sull’animazione di transizione quando una determinata pagina viene aperta in Impostazioni;

risolto un problema per cui alcuni elementi dello schermo non venivano visualizzati completamente dopo aver modificato il metodo di navigazione del sistema;

risolto un problema per cui lo schermo poteva diventare nero quando si passava alla fotocamera anteriore;

risolto un problema per cui l’album privato poteva non essere visualizzato nella parte inferiore della pagina Album.

I due aggiornamenti sono in arrivo via OTA per coloro che hanno già aderito al programma beta. Per il rilascio della versione stabile ci sarà da aspettare ancora qualche settimana.

Novità aggiornamenti OnePlus Nord CE 3 5G e OnePlus Nord CE 5G

Si aggiornano anche OnePlus Nord CE 3 5G e OnePlus Nord CE 5G, sempre a partire dall’India. Il primo sta accogliendo OxygenOS 13.1.1.501 con le patch di sicurezza di novembre 2023, il secondo la versione OxygenOS 13 F.53, sempre con le patch di sicurezza di novembre 2023.

Basandoci sul changelog diffuso dalla casa cinese, non sembrano essere state integrate ulteriori novità. Tra i due solo OnePlus Nord CE 3 5G riceverà OxygenOS 14 con Android 14, ma ci vorrà ancora un po’ di tempo.

Novità aggiornamento beta Nothing Phone (2)

Chiudiamo con Nothing Phone (2), che in queste ore sta ricevendo la Open Beta 2 di Nothing OS 2.5 con Android 14. Le novità riguardano sia l’interfaccia Glyph sia altri componenti del sistema e sono accessibili attraverso un update via OTA (per coloro che hanno già aderito al programma di test).

La lista delle novità diffusa da Nothing è la seguente:

integrazione di Glyph Progress in Google Calendar, per tenere traccia dei prossimi eventi con un conto alla rovescia di 5 minuti;

Glyph Timer ora supporta i preset di tempo, consentendo di impostare rapidamente la durata desiderata;

Glyph Timer può ora essere aperto direttamente dalla schermata di blocco;

aggiunta un’opzione per aprire la finestra di popup di Glyph Timer toccando invece di tenere premuto (anche con il widget delle impostazioni rapide);

aggiunta un’animazione Glyph quando viene utilizzato l’NFC;

la funzione indietro predittivo è ora supportata in tutte le app Nothing;

aggiunte più opzioni per la doppia pressione del tasto di accensione;

migliorata l’affidabilità della gesture di scorrimento con tre dita;

aggiornate diverse icone della barra di stato;

diversi altri miglioramenti minori per la UI;

bugfix vari.

Come aggiornare OnePlus 10 Pro, OnePlus 10T, OnePlus Nord CE 3 5G, OnePlus Nord CE 5G e Nothing Phone (2)

Per aggiornare OnePlus 10 Pro, OnePlus 10T e Nothing Phone (2) alla nuova versione beta è sufficiente passare dalle impostazioni di sistema come per un normale update (“Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software” per OnePlus oppure “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa” per Nothing), a patto di aver prima aderito al programma di test. Per verificare l’arrivo di un aggiornamento su OnePlus Nord CE 3 5G e OnePlus Nord CE 5G potete recarvi nelle suddette impostazioni, seguendo il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

