Se avete deciso di passare a CoopVoce e state aspettando soltanto l’occasione giusta, abbiamo una buona notizia per voi: l’operatore telefonico ha lanciato due nuove interessanti offerte.

Stiamo parlando di CoopVoce EVO 100 ed EVO Voce & SMS, disponibili online sul sito dell’operatore sia per i già clienti che per quelli nuovi e, aspetto da non sottovalutare, a prezzi decisamente vantaggiosi.

Ecco le due nuove offerte di CoopVoce

Iniziando da CoopVoce EVO 100, si tratta di un’offerta che prevede un canone mensile di 6,90 euro e mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 1.000 SMS verso tutti i numeri nazionali, 100 Giga di traffico dati con copertura 4G (con velocità fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload), il tutto con un costo di attivazione di 10 euro (o 9,90 euro in caso di già clienti) e vari servizi inclusi (Hotspot, LoSai di Coop, Chiama ora, Assistenza fai-da-te e con Specialista via App e Chat, Numeri a sovraprezzo bloccati e Piano tariffario base).

Se desiderate approfittare di tale offerta, non dovete fare altro che cliccare su questo link, che vi porterà sulla pagina dedicata sul sito dell’operatore.

Passando a CoopVoce EVO Voce & SMS, tale offerta prevede un canone di 4,50 euro al mese e mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 1.000 SMS verso tutti i numeri nazionali, 1 Giga di traffico dati con copertura 4G (con velocità fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload), il tutto con un costo di attivazione di 10 euro (o 9,90 euro in caso di già clienti) e vari servizi inclusi (Hotspot, LoSai di Coop, Chiama ora, Assistenza fai-da-te e con Specialista via App e Chat, Numeri a sovraprezzo bloccati e Piano tariffario base).

Per approfittare di tale offerta vi basterà cliccare su questo link, che vi porterà sulla pagina dedicata sul sito dell’operatore.

Entrambe le offerte saranno in promozione fino al 6 dicembre 2023.