Più ci avviciniamo al nuovo anno e più aumentano le indiscrezioni sui prossimi Samsung Galaxy S24, la futura famiglia di smartphone di punta del colosso coreano riscuote un gran successo tra i vari leaker, complice il grande interesse da parte della community di appassionati. Nel corso degli ultimi mesi abbiamo visto informazioni di ogni tipo sugli smartphone in questione, tuttavia c’è sempre qualcosa di nuovo di cui parlare; se giusto ieri abbiamo dato uno sguardo alla presunta strategia generale dell’azienda, volta a risollevare la presenza del colosso nel segmento premium, oggi diamo un’occhiata alle ultime indiscrezioni condivise in rete.

Samsung potrebbe presentare i Galaxy S24 nel giardino della concorrenza

Fino a qualche giorno fa pensavamo tutti di dover attendere il mese di febbraio per assistere alla presentazione ufficiale dei futuri flagship Samsung, i Galaxy S24 erano infatti attesi con tempistiche simili a quelle utilizzate per il lancio dell’attuale generazione ma, qualche giorno fa, alcune indiscrezioni hanno indicato un possibile anticipo dei tempi da parte della società, indicando al contempo una possibile data: il 17 gennaio.

C’è chi però non si accontenta di conoscere la data di presentazione con largo anticipo, ma vuole sapere anche dove avverrà l’evento dedicato, è a questa domanda che risponde l’ultimo rapporto di Korea Economic Tv, secondo il quale Samsung lancerà la serie Galaxy S24 a San Jose in California, ovvero dove si trova il quartier generale di Apple, Apple Park.

Qualora quanto condiviso si rivelasse corretto, sarebbe una mossa molto coraggiosa dal punto di vista pubblicitario, Samsung sfiderebbe apertamente il principale concorrente nel segmento premium direttamente nel giardino di casa.

Galaxy S24 e Galaxy S24 Ultra compaiono su Geekbench

Abbiamo già avuto modo in diverse occasioni di farci un’idea di quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche dei futuri Samsung Galaxy S24, di recente nel database di Geekbench è apparso il fratello di mezzo della famiglia ma, nelle ultime ore, hanno fatto capolino anche le versioni coreane del modello base e di quello Ultra.

Grazie ai dati condivisi abbiamo innanzitutto conferma dei numeri modello della versione base e di quella Ultra, rispettivamente SM-S921N e SM-S928N; Galaxy S24 è riuscito a segnare 2.051 punti nel round single-core e 6.204 punti nel segmento di test multi-core, mentre Galaxy S24 Ultra ha ottenuto 2.214 punti nel segmento single-core e 6.744 in quello multi-core.

Di seguito dunque riportiamo le presunte specifiche tecniche chiave dei due dispositivi:

Samsung Galaxy S24

Display: display AMOLED dinamico da 6,2 pollici, frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Processore: SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 con GPU Adreno 740 (si vocifera di Canada, Cina e Stati Uniti), SoC Exynos 2400 (in alcuni mercati selezionati).

RAM e spazio di archiviazione: 8 GB/12 GB di RAM, 256 GB/512 GB di spazio di archiviazione

Software: One UI 6 basata su Android 14

Altre caratteristiche: ricarica rapida da 25 W, resistenza all’acqua e alla polvere IP68, scanner di impronte digitali in-display.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Display: schermo OLED da 6,7 ​​pollici, frequenza di aggiornamento 144Hz

Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Made for Galaxy (in tuti i mercati)

RAM e spazio di archiviazione: 8 GB/12 GB/16 GB di RAM, 256 GB/512 GB/1 TB di spazio di archiviazione

Software: OneUI 6 basata su Android 14

Fotocamere posteriori: primaria da 200 MP, obiettivo ultra grandangolare da 12 MP, obiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 5x, teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x

Fotocamera frontale: sensore da 12 MP

Batteria: 5.000 mAh, ricarica cablata da 45 W, ricarica wireless da 15 W

Altro: grado di protezione IP68, cornice in titanio, scanner di impronte digitali in-display

Samsung potrebbe far pagare gli utenti per utilizzare le funzionalità AI?

Già da qualche tempo si vocifera di come Samsung possa aver intenzione di implementare in maniera profonda l’intelligenza artificiale sui prossimi Galaxy S24, abbiamo già avuto modo di vedere diverse indiscrezioni in merito, sull’ipotetico utilizzo dell’IA nel settore fotografico, sul potenziamento dell’assistente Bixby e sulla possibile integrazione di modelli di intelligenza artificiale generativa simili a quelli della concorrenza.

Oggi restando sull’argomento, giungono voci secondo le quali l’azienda potrebbe offrire queste funzionalità come parte di un servizio in abbonamento; secondo quanto condiviso infatti il colosso coreano starebbe “perseguendo attivamente” l’idea di fornire funzionalità AI sui Galaxy S24 previo pagamento.

Sia chiaro che al momento non ci sono prove di alcun tipo su questa presunta strategia da parte di Samsung, l’azienda sa bene come l’implementazione dell’intelligenza artificiale generativa sui propri smartphone di punta possa attirare gli utenti, soprattutto fornendo loro la possibilità di utilizzare questo strumento svincolato dal cloud; ciò nonostante appare poco credibile che la società abbia intenzione di effettuare un azzardo di questo tipo, altri produttori infatti difficilmente seguirebbero la stessa strada e molti utenti potrebbero non essere disposti a pagare un extra per una tecnologia che non è ancora ampiamente compresa.

Ad ogni modo restiamo in attesa di ulteriori informazioni in merito, qualora vi fosse un fondo di verità potrebbero trapelare ulteriori dettagli nel prossimo futuro.

Samsung al lavoro su una propria tecnologia di gioco raytracing e super campionamento per Exynos

Qualche giorno fa abbiamo visto come l’azienda sembri essere al lavoro con AMD e Qualcomm per implementare funzionalità FSR sui Galaxy S24, l’azienda ha inoltre collaborato con AMD negli ultimi anni per portare funzionalità di raytracing sui suoi chip Exynos, ma ora sembra che Samsung abbia intenzione di sviluppare una propria versione di raytracing e tecnologie di upsampling basate sull’intelligenza artificiale per i futuri processori Exynos.

Secondo Daily Korea infatti, il colosso sarebbe al lavoro su due nuove tecnologie: Neural Ray Reconstruction e Neural Super Sampling. Stando a quanto condiviso pare che il raytracing di Samsung sia superiore a quello di AMD e Nvidia, poiché offrirebbe il raytracing a tutte le parti di una scena, mentre quello di AMD e Nvidia viene solitamente applicato solo ad alcune parti del frame di un gioco.

La nuova soluzione di Samsung utilizzerebbe NPU per i calcoli relativi al raytracing e un metodo di supersampling basato sull’intelligenza artificiale (Neural Super Sampling), sarebbe in grado di eseguire il rendering dei frame a una risoluzione inferiore e convertirli a una risoluzione più elevata per ridurre il carico sul chipset, come già fanno altre soluzioni che potremmo vedere applicate sui Galaxy S24 grazie alle collaborazioni citate in precedenza. Tuttavia l’attuale soluzione in sviluppo da parte di Samsung non dovrebbe vedere la luce sui chip Exynos prima del 2025.

