Il tasto indietro su Facebook non funziona? Non preoccupatevi, non si tratta di un problema del vostro smartphone Android. In queste ore sembra che la questione stia riguardando molti utenti, più di quanto ci aspettassimo all’inizio, e naturalmente non si trova confinata all’Italia: sono tante le segnalazioni sparse per il mondo. C’è un modo per risolvere? Non esattamente…

Il tasto indietro su Facebook non funziona: un bug davvero fastidioso

L’app di Facebook non è rinomata per risultare la più leggera e stabile del panorama Android (e non solo), ma questa volta sembra proprio che gli sviluppatori stiano avendo a che fare con un bug davvero fastidioso. Niente di grave dal punto di vista della sicurezza o altro, ma le segnalazioni sono parecchie: in molti casi semplicemente non funziona il tasto indietro su Facebook, ad esempio per tornare indietro dopo aver aperto la pagina dei commenti. Questo avviene sia utilizzando un tasto della barra di navigazione sia utilizzando le gesture, e sembra essere completamente casuale.

Considerando che il problema avviene su diversi modelli con differenti versioni del sistema operativo, possiamo escludere che la questione riguardi Android in sé: più probabilmente si tratta di un bug dell’app Facebook, che speriamo venga risolto il prima possibile. C’è qualcosa che potete fare per evitare il bug? Dal semplice riavvio dello smartphone alla cancellazione di dati e cache: niente sembra funzionare. C’è però una notizia positiva: in diversi casi pare che il problema vada a risolversi da solo dopo qualche ora.

Il bug è già stato segnalato a Meta da alcuni utenti, quindi è probabile che nelle prossime ore possa essere rilasciata una nuova versione dell’app Facebook che vada a risolvere definitivamente il bug. Potete controllare di disporre dell’ultima versione disponibile seguendo il badge qui in basso. Avete riscontrato anche voi questo problema? Si è risolto o state ancora cercando il tasto indietro sull’app (in stile iOS) per ovviare al bug? Fatecelo sapere.

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy Smart Tag2: ora sono davvero completissimi