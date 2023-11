Se dovete o volete acquistare un nuovo smartphone, questo potrebbe essere il momento giusto: su eBay è disponibile da oggi un nuovo coupon valido sull’acquisto di smartphone e di altri prodotti tech, utilizzabile fino a un massimo di due volte per utente. Vediamo come funziona, come utilizzarlo e qualche esempio su come sfruttarlo al meglio.

15% di sconto grazie a questo nuovo coupon

Il nuovo coupon NOVEDAYS è disponibile dalle 9:00 di oggi, 6 novembre 2023, fino alle 23:59 del 19 novembre 2023, quindi risulta l’ideale come “anticipazione” delle offerte del Black Friday che arriveranno successivamente. Considerando la moltitudine di dispositivi e prodotti coinvolti, se riuscite a trovare ciò che desiderate e il prezzo vi soddisfa, vi consigliamo di approfittarne subito, perché non è detto che con il venerdì nero potrete trovare di meglio.

Il coupon NOVEDAYS è utilizzabile fino a un massimo di due volte per utente con una spesa minima di 20 euro: offre uno sconto del 15% fino a un massimo totale di 150 euro (quindi 75 euro per utilizzo), ma solo sui prodotti inclusi nelle categorie dei venditori presenti nell’apposita pagina. Come si usa? Basta aggiungere uno o più prodotti idonei al carrello, digitare NOVEDAYS nel campo dedicato ai codici promozionali e quindi procedere al pagamento utilizzando PayPal, carta di credito o di debito.

Visto che il codice sconto è utilizzabile anche sugli smartphone Android, vi forniamo qualche esempio e qualche consiglio su come sfruttarlo per bene. Ecco alcuni dei prodotti sui quali potete sfruttare il coupon (lo sconto del 15% è già stato considerato nelle cifre indicate):

Come detto, questi erano solo alcuni consigli sull’uso del coupon. Se volete consultare la lista completa di prodotti tech aderenti all’iniziativa eBay potete seguire uno dei link qui in basso. Vi ricordiamo che per restare al passo con le migliori offerte del momento potete anche seguirci attraverso il nostro nuovo canale WhatsApp.

