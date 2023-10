Giornate intense per WINDTRE che in queste ore si è vista premiata nell’annuale edizione degli Opensignal 5G Global Awards 2023 mentre nella giornata di ieri ha ricevuto buone notizie dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in merito al procedimento istruttorio riguardante le rimodulazioni dell’operatore con doppio SMS. Vediamo i dettagli.

Le rimodulazioni a doppio SMS e le cause della denuncia all’AGCM

La vicenda è stata denunciata molte volte al Garante il quale, nel novembre dello scorso anno, ha effettivamente concluso un procedimento sanzionando l’operatore con la massima sanzione imponibile dall’Autorità, ovvero una multa da 5 milioni di euro a causa delle rimodulazioni.

È della giornata di ieri il bollettino settimanale 41/2023 tramite il quale l’AGCM ha comunicato di aver accettato gli impegni dell’operatore chiudendo, di fatto, il procedimento senza alcuna sanzione, questa volta.

Nel bollettino si legge che l’azienda ha accettato di collaborare con l’Antitrust nel migliorare la chiarezza informativa degli SMS di rimodulazione.

L’origine del contendere riguardavano alcune offerte ricaricabili con traffico dati che di lì a breve avrebbero ricevuto un incremento di 2 euro del costo mensile dell’offerta, una rimodulazione appunto, pratica tanto fastidiosa e indigesta quanto diffusa tra gli operatori di telefonia mobile.

I clienti soggetti a tale rimodulazione venivano messi di fronte a due SMS nel giro di 24 ore: il primo, volto a comunicare l’aumento, offriva la possibilità all’utente di ottenere gratuitamente dei Giga aggiuntivi in ogni caso prima dell’aumento del costo mensile tramite l’invio del comando PLUS entro 3 giorni; successivamente il cliente riceveva un altro SMS con cui rifiutare l’aumento stesso inviando il comando OPTIN. Nel precedente caso l’operatore si era affidato al comando NVAR che aveva causato la multa di 5 milioni di cui sopra.

Proprio su questi messaggi l’Antitrust aveva sollevato delle perplessità lamentando una scarsa trasparenza con il cliente in virtù delle due comunicazione ricevute che, stando all’AGCM, creano confusione “nel veicolare e sovrapporre in sequenza le molteplici informazioni di cui sopra, non rendono chiare le opzioni disponibili all’utenza rispetto alla modifica dell’offerta“.

Il Garante ha inoltre rimarcato questa procedura come contraddittoria in quanto “il secondo sembra in teoria consentire all’utente, a distanza di poche ore, di annullare gli effetti del primo, ma non chiarisce come si raccordino gli effetti delle diverse opzioni esercitabili”.

Gli impegni presi da WINDTRE con l’Antitrust

Nel corso del procedimento istruttorio, nel mese di aprile 2023, WINDTRE si è impegnata con l’Antitrust a rispettare alcuni paletti fondamentali con cui comunicare ogni eventuale rimodulazione futura:

Invio di un unico messaggio;

Nessun riferimento alla offerta precedente;

Fornire indicazione dei contenuti aggiuntivi direttamente nel messaggio;

Consentire in opt-in la possibilità di aderire a una nuova offerta, simile ma diversa dalla precedente;

Indicare la nuova offerta con il nome della precedente, completato da un aggettivo come “plus”.

Metodi già messi in atto a poco più di un mese di distanza dal suddetto impegno in una comunicazione di aumento entrata in vigore il 18 maggio 2023. Con l’impegno assunto da WINDTRE, infatti, in un unico messaggio vengono ora riportati i contenuti della manovra tariffaria, le opzioni disponibili e le modalità di adesione.

Di seguito un messaggio di rimodulazione inviato ai clienti lo scorso maggio in cui sono ben evidenti i cambiamenti in seguito agli impegni presi dall’azienda.

Modifiche contratto. Per esigenze di mercato la tua offerta varia: dal 18/4 i Giga aumentano a 150GB/mese e dal 1/6 il costo aumenta di 2E/mese. Oppure puoi scegliere un’offerta Plus con i tuoi attuali costi e contenuti ma con un Giga in più al mese a partire dal 10/6, per il disturbo senza costi aggiuntivi. Per avere Plus invia OPTIN con SMS gratis al 40400 entro il 30/4. Per ogni esigenza vai nei negozi WINDTRE o chiama 159. Recesso senza costi entro 60gg con racc. A/R, PEC, 159, sito e negozi WINDTRE. Info: windtre.it/rtinfo2

La conclusione del procedimento e i possibili scenari futuri

L’Antitrust ha quindi asserito che “gli impegni presentati da WINDTRE siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria.”

In conclusione, dunque, l’Antitrust ha deciso di chiudere il procedimento nei confronti dell’operatore senza multare lo stesso ma è bene ricordare che tale procedimento potrà essere riaperto d’ufficio qualora WINDTRE non dovesse rispettare gli impegni presi anche in futuro.

In questo caso l’AGCM sarà libera di applicare una sanzione fino a un massimo di 10 milioni di euro e, in caso di reiterata infrazione, potrà sospendere le attività di impresa fino a trenta giorni.

