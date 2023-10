Mancano pochi giorni all’evento di lancio della serie Xiaomi 14, ma oltre ai nuovi smartphone la società lancerà anche altri prodotti, tra i quali il sistema HyperOS. Ora Xiaomi ha confermato che all’evento lancerà anche un nuovo smartwatch Android.

Xiaomi Watch S3 arriverà sul mercato con un design rinnovato e un nuovo software che è appunto HyperOS, la nuova interfaccia Android di Xiaomi che ha rimpiazzato la storica MIUI.

Secondo l’immagine promozionale ufficiale visibile in copertina, il nuovo dispositivo indossabile sarà disponibile nelle varianti di colore nero e argento, con la possibilità di personalizzarlo con vari cinturini e lunette sostituibili.

Inoltre, Xiaomi Watch S3 sfoggerà un display AMOLED circolare da 1,43 pollici con cornici sottili. Lo schermo a 8 bit offrirà una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, 326 PPI e un livello di luminosità di picco di 600 nit.

Xiaomi Watch S3 verrà lanciato il 26 ottobre con HyperOS

La novità principale rispetto a Xiaomi Watch S2 sarà la presenza di HyperOS, ma al momento non sappiamo come apparirà e nemmeno come funzionerà sugli smartwatch del colosso cinese.

Recentemente sono emersi i primi screenshot di HyperOS per mano di alcuni utenti che hanno ottenuto l’accesso all’anteprima del software per smartphone.

Leggi anche: Migliori smartwatch con e senza Wear OS | Ottobre 2023