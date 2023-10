Amazon propone un nuovo sconto per spingere gli utenti a provare uno dei suoi servizi: questa volta la promozione regala un buono sconto da 7 euro con l’utilizzo di un punto di ritiro per la consegna degli ordini. Vediamo come funziona l’iniziativa e come verificare se siete eleggibili per l’offerta.

7 euro di sconto in regalo scegliendo un punto di ritiro Amazon

Amazon sta inviando in queste settimane un invito a utilizzare per la prima volta o a riprovare dopo tanto tempo un punto di ritiro per la consegna di un ordine. Per spingere gli utenti a questa prova li incentiva con un buono sconto da 7 euro su una spesa minima di 20 euro (pari al 35% di ribasso in caso di cifra tonda). Non parliamo di una cifra enorme in entrambi i casi, per cui potete sfruttarlo per acquistare smartphone o tablet (se magari avevate già previsto un acquisto simile), ma anche cuffie wireless, smartwatch, smartband, accessori e così via.

Se siete tra i selezionati, dovete solo seguire il link in fondo e cliccare su “Applica promozione” in modo che il coupon venga applicato automaticamente al successivo ordine idoneo. Dovete poi trovare il punto di ritiro Amazon più comodo per voi, aggiungerlo alla rubrica e selezionarlo per il ritiro di un ordine da almeno 20 euro di articoli venduti e spediti da Amazon. Come sempre ci sono delle esclusioni sui prodotti: lo sconto da 7 euro può essere sfruttato su tutti i prodotti venduti e spediti da Amazon a eccezione di libri e libri elettronici, dispositivi e accessori Amazon, contenuti digitali, prodotti alimentari per neonati e bambini, sigarette elettroniche (e accessori), buoni regalo, spese di spedizione e gestione e confezioni regalo. La scadenza è fissata per le 23:59 del 31 dicembre 2023, ma c’è un limite di 20.000 codici.

Non sapete come funzionano i punti di ritiro? La questione è piuttosto semplice in realtà. Questa tipologia di consegna può risultare molto utile se siete spesso fuori casa e non c’è nessuno che possa ritirare il pacco per voi: consente di scegliere un punto di ritiro (come la posta, una tabaccheria, un negozio aderente oppure un locker) per far consegnare lì il pacco, in modo da avere poi 3 giorni (se self-service) o 7 giorni (se assistito) per il ritiro. In caso di problemi e di mancato ritiro, l’acquisto viene restituito e la spesa rimborsata completamente.

Per verificare se siete idonei a ricevere il nuovo buono sconto Amazon da 7 euro in regalo potete semplicemente seguire il link qui in basso, dove troverete eventualmente anche tutte le istruzioni dettagliate per sfruttarlo. Fateci sapere se siete tra i fortunati.

Clicca qui per scoprire se sei idoneo

