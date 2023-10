Dopo l’introduzione del multi-dispositivo, ormai disponibile per tutti da diverso tempo, per WhatsApp è giunto il momento di aggiungere un’altra grande funzionalità che i suoi utenti aspettavano da sempre: parliamo del supporto al multi-account, annunciato oggi con un breve comunicato.

Due numeri nello stesso dispositivo: ecco il multi-account per WhatsApp

Il supporto al multi-account, ribadiamo ufficiale perché annunciato dall’azienda stessa oggi, consente di utilizzare due numeri (per ora il supporto è limitato a due, perciò non è possibile utilizzarne di più) simultaneamente nello stesso dispositivo: questo significa che è possibile aggiungere e configurare due numeri di telefono per usare nello stesso momento due profili, magari uno personale e uno lavorativo.

La cosa più bella di tutto questo è che finalmente possiamo dire addio alla scocciatura di dover eliminare un numero, aggiungerne un altro e riconfigurare l’applicazione e l’account per utilizzare un altro nostro profilo; d’ora in poi, non ci sarà bisogno di cancellare un numero per poterne usare un altro e sarà sufficiente toccare sull’immagine profilo in alto a destra per passare da un numero all’altro, come la stessa WhatsApp evidenzia nel comunicato:

Per passare da un account all’altro, come quello di lavoro e quello personale, ora non dovrai più disconnetterti ogni volta, portarti dietro due telefoni o temere di inviare messaggi dal posto sbagliato. Per configurare un secondo account, avrai bisogno di un secondo numero di telefono e di un’altra scheda SIM o di un telefono che supporta più SIM o eSIM. A questo punto, ti basterà aprire le impostazioni di WhatsApp, cliccare sulla freccia accanto al tuo nome e cliccare su “Aggiungi account”. Potrai inoltre controllare le impostazioni sulla privacy e le notifiche su ciascun account.

Il supporto al multi-account è stato annunciato oggi da WhatsApp e sarà disponibile per tutti i suoi utenti nel corso delle prossime settimane, per cui ci vorrà un po’ affinché sia effettivamente disponibile per tutti. Appena disponibile, il secondo numero potrà essere aggiunto toccando l’immagine del profilo in alto a destra (o i 3 puntini in verticale per chi possiede la vecchia interfaccia grafica).