Ci siamo e la funzione per WhatsApp che tutti aspettavano da tempo è arrivata: dopo mesi e mesi di test in beta, il multi-dispositivo di WhatsApp è disponibile finalmente per tutti gli utenti e questo significa anche per chi utilizza la versione stabile dell’applicazione.

Ora si può utilizzare lo stesso account WhatsApp su più smartphone

Ebbene, il periodo, che è durato anni, di test in beta è concluso e ne dà l’annuncio Meta stessa tramite un breve comunicato ufficiale, con il quale fornisce qualche informazione su questa funzione molto richiesta. Meta spiega che ora tutti possono utilizzare lo stesso account di WhatsApp su più smartphone fino a un massimo di 4 nello stesso e identico modo con cui finora si sono collegati da browser web, tablet e computer.

Ogni smartphone collegato, precisa Meta, dando molta importanza a questa cosa, si connette garantendo crittografia end-to-end su tutti i messaggi personali, i media e le chiamate. Inoltre, spiega che, se il dispositivo principale rimane inattivo per un lungo periodo, l’account viene automaticamente disconnesso da tutti i dispositivi aggiuntivi.

Ciò permette, e finalmente dovremmo dire, di passare da uno smartphone a un altro in modo più semplice, veloce e soprattutto senza disconnettersi e con la possibilità di riprendere le conversazioni dal punto esatto dove erano state lasciate. Infine, Meta afferma che sta introducendo anche un modo nuovo per collegarsi ai dispositivi aggiuntivi: è sufficiente inserire il proprio numero di telefono all’interno di WhatsApp Web per ricevere un codice monouso da utilizzare con lo smartphone da collegare.

Il comunicato di Meta si chiude con delle tempistiche sull’arrivo di queste nuove funzionalità: il roll out è partito oggi a livello globale per tutti gli utenti che utilizzano l’applicazione in versione stabile e continuerà per alcune settimane, trascorse le quali saranno disponibili per tutti gli account.