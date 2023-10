Il team di WhatsApp continua a concentrarsi sul miglioramento dell’interfaccia utente aggiungendo altri miglioramenti dopo la recente riprogettazione.

WhatsApp sta attualmente introducendo alcuni miglioramenti che riguardano i pulsanti, nello specifico un sottile contorno attorno agli stessi.

Come si vede nello screenshot qui sopra, i pulsanti ora includono un contorno sottile, tuttavia la modifica riguarda tutti i pulsanti dell’applicazione, non solo quelli che si trovano nelle impostazioni.

Si tratta di un piccolo ritocco che contribuisce a migliorare l’esperienza complessiva di utilizzo dell’app, conferendo allo strumento di messaggistica un aspetto più pulito, raffinato e moderno che si allinea maggiormente al Material Design 3 di Google.

I pulsanti con il contorno sono visibili per alcuni tester che eseguono la versione 2.23.22.6 di WhatsApp beta per Android e nei prossimi giorni saranno visibili per un numero maggiore di utenti.

Come scaricare le ultime versioni dell’app WhatsApp

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per Android potete iscrivervi al relativo canale beta tramite Google Play Store utilizzando questo link.

In alternativa è possibile installare manualmente i relativi file APK che possono essere scaricati da APK Mirror seguendo questo link. L’ultima versione stabile di WhatsApp può essere scaricata dal Play Store utilizzando il badge sottostante.

