Protagonista di innumerevoli indiscrezioni fino a ieri, OPPO Find N3 è ora ufficiale ed è esattamente come lo avevano dipinto i rumor: uno smartphone pieghevole a libro, caratterizzato da un form factor quasi-quadrato e dalla presenza di un grosso oblò circolare sporgente che ospita il comparto fotografico.

Per il resto, il nuovo pieghevole di OPPO è un vero e proprio flagship sotto tutti i punti di vista, compreso il prezzo. Scopriamo tutti i dettagli, le specifiche e i prezzi dello smartphone che debutta sul mercato cinese.

OPPO Find N3 è ufficiale

Il nuovo OPPO Find N3 rappresenta la terza iterazione dei pieghevoli a libro di casa OPPO, proseguendo sulla filosofia di design che propone un dispositivo dal form factor quasi-quadrato, in modo che, da chiuso, il dispositivo sembri un qualsiasi smartphone convenzionale e anche piuttosto compatto.

Display super e comparto fotografico firmato HASSELBLAD

Il display esterno, da 6,31 pollici, è un OLED LTPO con risoluzione 1116 x 2484 pixel, refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz, luminosità di picco a 2800 nit e supporto al Dolby Vision; le stesse caratteristiche le troviamo anche nel generoso display interno, un OLED LTPO da 7,82 pollici con risoluzione 2268 x 2440 pixel. Su entrambi i display è incastonata una fotocamera selfie: da 32 megapixel sul cover display e da 20 megapixel sul display interno.

A proposito di fotocamere, nella parte posteriore dello smartphone è presente un vistosissimo oblò circolare, sporgente dalla scocca (realizzata in vetro opaco o in pelle vegana, a seconda della colorazione), che ospita al suo interno un comparto fotografico triplo firmato da HASSELBLAD.

Al sensore principale da 48 megapixel con OIS, che è il nuovissimo LYTIA-T808 di Sony con tecnologia “pixel stacked“, sono affiancati un sensore ultra-grandangolare da 48 megapixel (supporta le macro da 3,5 cm) e un sensore teleobiettivo da 64 megapixel con OIS per lo zoom ottico 3x (ibrido fino a 6x). Lo smartphone è in grado di registrare video fino al 4K a 60 fps con HDR10+ e Dolby Vision.

Ciliegina sulla torta del comparto multimediale è l’audio stereo (con supporto al Dolby Atmos) che fuoriesce da ben tre speaker (uno sul bordo inferiore, a destra, e due su quello superiore, uno per ogni metà).

Snapdragon 8 Gen 2 e altre specifiche da vero flagship

Abbandonato il fronte della multimedialità, parliamo del cuore pulsante di OPPO Find N3. Questo è lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, attuale SoC di punta del chipmaker statunitense (anche se nella sua versione “base” a 3,2 GHz).

Il SoC è affiancato da 12 o 16 GB di memoria RAM (tipo LPDDR5X) e da 512 GB o 1 TB di spazio di archiviazione (tramite memorie UFS 4.0), ovviamente non espandibile.

Non manca nulla sul fronte della connettività, tra supporto alle reti 5G su due Nano-SIM, supporto al Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, blaster a infrarossi, NFC, GPS dual-band e porta USB-C 3.1 (manca l’uscita video). È inoltre presente un lettore delle impronte digitali montato lateralmente.

La batteria, che secondo OPPO si ricarica da 0% a 100% in soli 42 minuti grazie alla tecnologia di ricarica rapida cablata SuperVOOC a 67 W, è un’unità ai polimeri di litio da 4805 mAh.

Sul fronte del software, ci sono alcune novità per i pieghevoli

A chiudere il pacchetto del nuovo OPPO Find N3 c’è la ColorOS 13.2 basata su Android 13. La nuova versione dell’interfaccia personalizzata di OPPO offre alcune funzionalità pensate ad hoc per i dispositivi pieghevoli a libro.

Una di questa è lo schermo virtuale immersivo, funzionalità chiamata così da OPPO per sottolineare che il dispositivo può ospitare contemporaneamente fino a tre finestre sullo schermo, sia con lo smartphone in orizzontale che con lo smartphone in verticale.

Secondo quanto dichiarato da OPPO, il 95% delle app tradizionali supporta la possibilità di ridimensionamento e quindi gli utenti potranno organizzarsi le finestre come meglio vorranno sul display.

Scheda tecnica completa e immagini di OPPO Find N3

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo OPPO Find N3.

Dimensioni: 153,4 x 143,1 x 5,8 mm (da aperto), 153,4 x 73,3 x 11,7 mm (da chiuso)

x x (da aperto), x x (da chiuso) Peso: 239 grammi (pelle), 245 grammi (vetro)

(pelle), (vetro) Display principale: Foldable LTPO OLED da 7,82″ con risoluzione 2268 x 2440 pixel , refresh rate adattivo fino a 120 Hz e luminosità di picco a 2800 nit

da con risoluzione x , refresh rate e luminosità di picco a Display esterno: LTPO OLED da 6,31″ con risoluzione 1116 x 2484 pixel

da con risoluzione x SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 12 o 16 GB (RAM) e 512 GB o 1 TB (archiviazione)

o (RAM) e o (archiviazione) Fotocamera posteriore: tripla (48 MP + 48 MP UW + 64 MP tele)

(48 MP + 48 MP UW + 64 MP tele) Fotocamera anteriore: 20 MP UW (interna) e 32 MP UW (esterna)

UW (interna) e UW (esterna) Reti mobili e Connettività: 5G (Dual SIM), Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.3 , NFC , GPS dual-band , IR , USB-C

(Dual SIM), , , , , , Lettore delle impronte digitali: montato lateralmente

Batteria: 4805 mAh (ricarica rapida cablata a 67 W )

(ricarica rapida cablata a ) Sistema operativo: ColorOS 13.2 basata su Android 13

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di OPPO Find N3, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Disponibilità e prezzi di OPPO Find N3

Il nuovo pieghevole a libro OPPO Find N3 sarà disponibile al preordine, in Cina, da domani, con le vendite effettive che partiranno il prossimo 27 ottobre.

Lo smartphone arriva in due differenti configurazioni di memorie e in quattro colorazioni, due con retro in vetro opaco (Green e Gold) e due con retro in pelle vegana (Black e Red). Ecco i prezzi di listino sul mercato cinese:

Configurazione 12+512 GB al prezzo di 9999 yuan (pari a circa 1296 euro al cambio attuale) – in tutte le colorazioni tranne la Red

al prezzo di (pari a circa 1296 euro al cambio attuale) – in tutte le colorazioni tranne la Red Configurazione 16 GB + 1 TB al prezzo di 12999 yuan (circa 1685 euro) – nelle sole colorazioni Black e Red

Nel pomeriggio verrà annunciato il gemello OnePlus Open, il cui arrivo in Italia sembra molto più probabile rispetto al pieghevole marchiato OPPO, considerando il fatto che i predecessori non sono mai arrivati nel Bel Paese.

